Atina: Türkiye, yasadışı göçü teşvik ediyor

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Yunanistan, kara ve deniz sınırlarına akın eden ve sınırları aşmaya çalışan binlerce sığınmacının resmen "Türkiye tarafından teşvik edildiğini" açıkladı. Atina yönetimi ayrıca, yeni göç dalgası nedeniyle sığınma başvurularını bir aylığına askıya aldı.

Yunanistan sınırlarındaki sığınmacı baskısının artması karşısında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, ülkenin en üst düzey karar alma konseyi olan Dışişleri ve Savunma Konseyi (KYSEA) olağanüstü toplantıya çağırdı..

Başbakan dışında Dışişleri, Savunma ve İçişleri bakanlarının yanı sıra, Genel Kurmay Başkanı, üç kuvvet komutanı ve liman müdürlüğü üst rütbelilerden oluşan KYSEA'da alınan kararlar Hükümet sözcüsü Stelios Petsas tarafından açıklandı.

Türkiye'ye 'insan kaçakçılığı' suçlaması

Açıklamada Türkiye'nin, ilk kez ve resmen "insan kaçakçılığı yapmakla " suçlanması dikkatleri çekti.

Yapılan açıklamaya göre:

"Yunanistan, son günlerde Türkiye'nin de teşvikleriyle asimetrik tehditlerle karşı karşıya kalmakta olup sığınmacıların sınırlardaki saldırısına karşı Yunan silahlı kuvvetlerinin de dahil olduğu sınır muhafız gücünü en üst düzeye çıkarılmasına;

Yunanistan'da yapılan iltica başvurularının 1 ay süre ile askıya alınmasına;.

Ülkeye yasa dışı giriş yapanların, ivedilikle kendi ülkelerine gönderilmesine;

Avrupa ülkesinin üçüncü ülke vatandaşlarının yasa dışı ve topluca girişine karşı AB ülkeleri arasındaki dayanışma ilkeleri çerçevesinde olağanüstü hal ilan edilmesini öngören AB antlaşmasının 78. madde ve 3. paragrafının yürürlüğe girmesine;-dolayısıyla mali yardım yapılmasına-

Avrupa sınır Muhafızları -FRONTEX 'ten yunan sınırlarına takviye güç gönderilmesi için acil yardım talebinde bulunulmasına ve

KYSEA'da alınan bu kararların AB Dışişleri bakanları konseyine bildirilmesine" karar verildi.

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Yunan makamları şimdiye kadar sınırı geçen çoğu Afganistan, Pakistan, İran ve Bangladeş kökenli 200 sığınmacıyı gözaltına aldığını açıklamıştı.

Yunan hükümeti, son 24 saat içinde 10 bin kişinin toplu halde kara sınırını geçmeye çalıştığını ve bunların polis tarafından önlendiğini belirtmişti.