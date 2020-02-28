İdlib saldırısı: 33 Türk askeri hayatını kaybetti, Suriye'deki hedefler vuruldu

Telif hakkı AFP

Suriye'nin İdlib vilayetinde Perşembe gecesi düzenlenen hava saldırısında 33 Türk askeri hayatını kaybetti.

Türkiye saldırıdan 'Suriye rejimine bağlı kuvvetleri' sorumlu tuttu. Türkiye, saldılara karşılık olarak Suriye'de ordu mevzilerini vurdu.

Rus haber ajanslarının aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı "Türk askerleri o bölgede olmamalıydı, Türkiye bilgilendirmedi" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın İdlib saldırısıyla ilgili açıklaması şöyle:

"Türkiye, Türk askerlerin İdlib'deki varlığıyla ilgili Moskova'yı bilgilendirmedi. Türkiye'den verilen bilgilere göre Türk askerleri o bölgede olmamalıydı. Rus savaş uçakları Türk birliklerin bulunduğu yere hava saldırısı düzenlemedi. İdlib'e düzenlenen hava saldırısında Suriyeli militanların arasındaki Türk askerleri vuruldu. Rusya, Türk kayıpları öğrendikten sonra Suriye hükümetinin ateşkes uygulaması için her şeyi yaptı."

Saldırının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Güvenlik Zirvesi yaklaşık altı saat sürdü, zirveden sonra açıklama yapılmadı.

Toplantıya katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'daki Taktik Komuta Merkezi'ne gidip Suriye hükümetine bağlı birlikleri hedef alan kava ve hava operasyonlarını sevk ve idare etti.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, saldırı sonrası Türkiye'nin, Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldıklarını duyurdu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan Perşembe gecesi açıklamasında "33 askerimiz şehit oldu, yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunan yok" dedi.

Reuters haber ajansı, son saldırıyla birlikte Suriye'de bir ay içinde 54 Türk askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Siyasi partiler toplandı

Saldırı haberinden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli divan toplantısından sonra hükümetin atacağı adımlara destek olacaklarını belirtip İdlib'e kara ve hava operasyonu düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

CHP sözcüsü Faik Öztrak, "CHP olarak konuyu görüşmek üzere yarın TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz" dedi.

Image caption İdlib eyaleti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u arayıp bilgi aldı.

Balıkesir ziyaretini yarıda kesip Ankara'ya dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşüp bilgi aldığını söyledi ve CHP'nin yaptığı TBMM'de kapalı oturum çağrısının faydalı olduğunu ifade etti.

ABD ve NATO'dan kınama

ABD Dışişleri Başkanlığı'ndan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada "ABD saldırılardan büyük endişe duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İdlib'deki saldırıyı kınayıp 'tüm taraflara gerilimi azaltmaları' çağrısında bulundu.

İdlib'de yaşananlarla ilgili Suriyeli yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye hükümetine bağlı birliklerin bölgeden çekilmeleri için Şubat ayı sonuna kadar süre tanımış, aksi halde Türkiye'nin operasyon düzenleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Suriye hükümeti ile Rusya, Erdoğan'ın 2018'de varılan anlaşma uyarınca belirlenen sınırlara çekilme çağrısını reddetti. Rusya, Türkiye'yi 2018 Soçi anlaşmasıyla varılan ateşkese uymamakla suçladı.