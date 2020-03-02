Koronavirüs: Dünya genelindeki ölü sayısı üç bini aştı

Telif hakkı Getty Images Image caption Real Madrid maçındaki taraftarlar, mücadeleyi maskelerle izledi.

Çin'in koronavirüs nedeniyle 42 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurmasıyla, virüs yüzünden dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı üç bini aştı.

Ölümlerin yüzde 90'ından fazlası, virüsün geçen yıl ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'in Hubei bölgesinde.

Ancak diğer 10 ülke de koronavirüs can aldı. Bunların 50'den fazlası İran, 30'dan fazlası da İtalya'da.

Dünya genelindeki vaka sayısı ise neredeyse 90 bini geçti. Çin dışındaki vaka sayısındaki artış, şu anda Çin'dekinden daha hızlı.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) çoğu hastada hafif belirtiler görüldüğünü ve ölüm oranının yüzde 2 ila yüzde 5 gibi göründüğünü açıkladı.

Mevsimsel gripte ise ölüm oranları yüzde 0,1. Ancak bu hastalık çok bulaşıcı ve her yıl 400 binden fazla kişinin ölümüne yol açıyor.

Koronavirüs ailesinin diğer üyeleri SARS ve MERS'teki ölüm oranları ise Covid-19'dan çok daha yüksek.

Dünya genelinde durum ne?

Çin'deki vaka sayısında görülen artış oranı azalırken, dünyanın geri kalanında keskin şekie yükseldi.

İtalya'daki vaka sayısı 48 saat içinde iki katına çıktı.

En az 34 kişi hastalık yüzünden ölürken, 1694 vaka görüldü.

36 vakanın görüldüğü İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, bugün acil bir toplantı yapacak.

Çin dışında en çok vakanın görüldüğü Güney Kore'de ise 476 yeni vaka bildirildi ve hasta sayısı 4212'ye çıktı.

Haftasonu, Katar, Ekvador, Lüksemburg ve İrlanda, virüsün görüldüğü ülkeler arasına katıldı.

ABD'de de New York eyaletinde ilk vaka görüldü. ABD'de şu ana dek koronavirüs nedeniyle Washington eyaletinde başka sağlık sorunları da bulunan 50'li yaşlarındaki bir adam hayatını kaybetti.