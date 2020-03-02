Putin: Rusya kimseyle savaşmayı planlamıyor, diğer ülkeleri bizimle çatışmaktan caydırmaya çalışıyor

Telif hakkı EPA Image caption Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesinin kimseyle savaşma planı olmadığını söyledi. Putin, "Nihai hedefimiz, kimsenin Rusya ile savaşmaya cesaret edememesini sağlayacak askeri teknolojiye sahip olmak" dedi.

Rus TASS haber ajansına konuşan Putin, Rusya'nın diğer ülkeleri kendileriyle çatışmaya girmekten caydırmaya çalıştığını belirtti.

Rusya'nın "eşsiz" silahlar geliştirdiğini vurgulayan Putin, dünyada "stratejik denge ve istikarı" sağlamak istediklerini vurguladı.

Putin, "Kimseyle savaşmayacağız ama öyle koşullar yaratacağız ki, kimse bizimle savaşmak istemeyecek" dedi.

Erdoğan Perşembe günü Moskova'da Putin'le görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Perşembe günü Moskova'ya gideceği ve Putin'le bir araya geleceği açıklanmıştı.

Erdoğan görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, "Malum Perşembe günü de Moskova'ya giderek, orada da Sayın Putin ile gelişmeleri değerlendireceğiz. Temenni ederim ki artık ateşkesti veya atılacak diğer adımlardı, bunları atar ve bu işi süratle neticeye kavuştururuz" dedi.

Türkiye, Perşembe günü Suriye rejiminin düzenlediğini açıkladığı ve 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği hava saldırısının ardından Pazar günü İdlib'de Bahar Kalkanı Harekâtı'nı başlatmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pazar günü Suriye rejimine ait SU-24 tipi iki uçağın düşürüldüğünü açıklamıştı.