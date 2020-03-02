Türkiye'nin sınır kapılarını açması sonrası Yunanistan'a ulaşmaya çalışan binlerce kişi, Edirne ve Ayvalık'a akın etti.

BBC ekibi, Meriç Nehri üzerinden karşı kıyıya ulaşmaya çalışan mültecilerin maskeli kişilerce gözaltına alınmasını görüntüledi.

Yunan hükümeti, gözaltı uygulamasının "sınırları korumak için" yapıldığını savunuyor.

Geçişlerin yaşandığı bir başka durak olan Ege'de ise mülteciler botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşmaya çalışıyor.

Adaya çok sayıda botun ulaşmaya çalışması sonrası Yunan sahil güvenlik birimleri botların önünü kesmeye başladı.

Midilli'ye bağlı Thermi adlı liman kasabasına Pazar günü ulaşan bir mülteci botundakiler ise yerli halkın engellemeleri nedeniyle uzun bir süre karaya inemedi.

BBC Türkçe'nin elde ettiği bilgilere göre bottakiler, başka bir botun yardımıyla karaya çıkmayı başardı.

Fransız haber ajansı AFP, içinde yaklaşık 500 mültecinin bulunduğu 10 botun Midilli'ye yanaşmayı başardığını bildiriyor.

88 bin nüfuslu adada 26 binden fazla mülteci bulunuyor.

Midilli halkı 2016 yılında, mültecilere karşı olan hoşgörüleri nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti.

Yunanistan mülteci akını sonrası tatbikata başladı