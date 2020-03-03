Yunan Sahil Güvenliği'nin, mültecileri taşıyan bir şişme botu, Türkiye'ye geri göndermek için ateş açtığını gösteren görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Yunan Sahil Güvenlik Güçleri'nin botları sopalarla ittikleri ve önlerini kesmeye çalıştıkları da görülüyor.
Yunan Sahil Güvenliği mülteci botuna ateş açtı
- 3 Mart 2020
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