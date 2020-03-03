Koronavirüs salgınında son durum ne?

  • 3 Mart 2020

Koronavirüs haritası: Küresel dağılım

Veriler DSÖ'nün periyodik olarak açıkladığı sayılara dayanmaktadır. Her ülke için son veriyi yansıtmayabilir.

Vaka sayısı Ölüm sayısı
89.527 3.056
Ülke kırılımlarını görüntüle
Ülke Vaka Ölümler
Çin 80.174 2.915
Güney Kore 4.212 22
İtalya 1.689 35
İran 1.501 66
Diamond Princess yolcu gemisi 706 6
Japonya 254 6
Almanya 150
Singapur 108 1
Fransa 100 2
ABD 62
Kuveyt 56
Bahreyn 47
İspanya 45
Tayland 43 1
Büyük Britanya 36
Avustralya 33 1
Malezya 24
İsviçre 24
Irak 21
Birleşik Arap Emirlikleri 20
Kanada 19
Norveç 19
Vietnam 16
İsveç 14
Hollanda 13
İsrail 10
Avusturya 10
Lübnan 10
Hırvatistan 8
San Marino 8
Belçika 8
Yunanistan 7
Finlandiya 6
Uman 6
Hindistan 5
Meksika 5
Danimarka 4
Pakistan 4
Filipinler 3 1
Azerbaycan 3
Romanya 3
Gürcistan 3
Katar 3
Cezayir 3
Çek Cumhuriyeti 3
Brezilya 2
Rusya 2
Mısır 2
Endonezya 2
İzlanda 2
Portekiz 2
Kamboçya 1
Yeni Zelanda 1
Nepal 1
Sri Lanka 1
Ekvador 1
Monaco 1
Makedonya 1
İrlanda 1
Estonya 1
Litvanya 1
Belarus 1
Afganistan 1
Nijerya 1
Ermenistan 1
Dominik Cumhuriyeti 1
Lüksemburg 1
Ürdün 1
Tunus

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü

Son güncelleme: 03.03.2020 6:30:00 GMT+3

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