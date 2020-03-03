Koronavirüs salgınında son durum ne?
- 3 Mart 2020
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Dış linkler yeni bir pencerede açılacak
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Koronavirüs haritası: Küresel dağılım
Veriler DSÖ'nün periyodik olarak açıkladığı sayılara dayanmaktadır. Her ülke için son veriyi yansıtmayabilir.
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|Vaka sayısı
|Ölüm sayısı
|89.527
|3.056
Ülke kırılımlarını görüntüle
|Ülke
|Vaka
|Ölümler
|Çin
|80.174
|2.915
|Güney Kore
|4.212
|22
|İtalya
|1.689
|35
|İran
|1.501
|66
|Diamond Princess yolcu gemisi
|706
|6
|Japonya
|254
|6
|Almanya
|150
|Singapur
|108
|1
|Fransa
|100
|2
|ABD
|62
|Kuveyt
|56
|Bahreyn
|47
|İspanya
|45
|Tayland
|43
|1
|Büyük Britanya
|36
|Avustralya
|33
|1
|Malezya
|24
|İsviçre
|24
|Irak
|21
|Birleşik Arap Emirlikleri
|20
|Kanada
|19
|Norveç
|19
|Vietnam
|16
|İsveç
|14
|Hollanda
|13
|İsrail
|10
|Avusturya
|10
|Lübnan
|10
|Hırvatistan
|8
|San Marino
|8
|Belçika
|8
|Yunanistan
|7
|Finlandiya
|6
|Uman
|6
|Hindistan
|5
|Meksika
|5
|Danimarka
|4
|Pakistan
|4
|Filipinler
|3
|1
|Azerbaycan
|3
|Romanya
|3
|Gürcistan
|3
|Katar
|3
|Cezayir
|3
|Çek Cumhuriyeti
|3
|Brezilya
|2
|Rusya
|2
|Mısır
|2
|Endonezya
|2
|İzlanda
|2
|Portekiz
|2
|Kamboçya
|1
|Yeni Zelanda
|1
|Nepal
|1
|Sri Lanka
|1
|Ekvador
|1
|Monaco
|1
|Makedonya
|1
|İrlanda
|1
|Estonya
|1
|Litvanya
|1
|Belarus
|1
|Afganistan
|1
|Nijerya
|1
|Ermenistan
|1
|Dominik Cumhuriyeti
|1
|Lüksemburg
|1
|Ürdün
|1
|Tunus
Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü
Son güncelleme: 03.03.2020 6:30:00 GMT+3