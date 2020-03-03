Koronavirüs salgınında son durum ne?

Koronavirüs haritası: Küresel dağılım

Veriler DSÖ'nün periyodik olarak açıkladığı sayılara dayanmaktadır. Her ülke için son veriyi yansıtmayabilir.

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Vaka sayısı Ölüm sayısı 89.527 3.056

Vaka 100.000 10.000 1.000 100 10

Ülke kırılımlarını görüntüle Ülke Vaka Ölümler Çin 80.174 2.915 Güney Kore 4.212 22 İtalya 1.689 35 İran 1.501 66 Diamond Princess yolcu gemisi 706 6 Japonya 254 6 Almanya 150 Singapur 108 1 Fransa 100 2 ABD 62 Kuveyt 56 Bahreyn 47 İspanya 45 Tayland 43 1 Büyük Britanya 36 Avustralya 33 1 Malezya 24 İsviçre 24 Irak 21 Birleşik Arap Emirlikleri 20 Kanada 19 Norveç 19 Vietnam 16 İsveç 14 Hollanda 13 İsrail 10 Avusturya 10 Lübnan 10 Hırvatistan 8 San Marino 8 Belçika 8 Yunanistan 7 Finlandiya 6 Uman 6 Hindistan 5 Meksika 5 Danimarka 4 Pakistan 4 Filipinler 3 1 Azerbaycan 3 Romanya 3 Gürcistan 3 Katar 3 Cezayir 3 Çek Cumhuriyeti 3 Brezilya 2 Rusya 2 Mısır 2 Endonezya 2 İzlanda 2 Portekiz 2 Kamboçya 1 Yeni Zelanda 1 Nepal 1 Sri Lanka 1 Ekvador 1 Monaco 1 Makedonya 1 İrlanda 1 Estonya 1 Litvanya 1 Belarus 1 Afganistan 1 Nijerya 1 Ermenistan 1 Dominik Cumhuriyeti 1 Lüksemburg 1 Ürdün 1 Tunus

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü