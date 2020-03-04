Telif hakkı Getty Images Image caption Koronavirüs gibi sansasyonel olaylar çocukların kendilerini tedirgin hissetmesine neden olabilir

Koronavirüs: Covid-19 virüsünü çocuklara nasıl anlatabiliriz?

Koronavirüsün dünyada hızlıca yayılmasıyla birlikte salgın hakkında her gün yeni bir haber duyuluyor. İnsanlar koronavirüs tehlikesi yüzünden endişe içindeyken, çocuklar da destek ve tavsiye için ebeveynlerinden destek bekliyor.

Salgın hakkında endişe duyan çocuklarla nasıl konuşulmalı?

"Dürüst, açık ve samimi bir konuşma'

6 yaşında oğlu olan aile hekimi Doktor Punam Krishan, BBC İskoçya Radyo'suna konuştu: "Çocuğunuzun stresini hafifletmek için virüsün soğuk algınlığına, ishale ve kusmaya benzediğini söylemeliyiz."

Doktor Krishan, kendi çocuğuyla deneyimi sonrasında ebeveynlerin çocuklarıyla "dürüst, açık ve samimi bir konuşma gerçekleştirmelerini öneriyor.

Çocuk psikoloğu Richard Wolfsoon ise, "Koronavirüs gibi sansasyonel haberler hakkında çocuğunuzla nasıl konuşacağınız çocuğun kaç yaşında olduğuna bağlı" diyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Çocuklara güven verebilmek en önemli adım

"6-7 yaşlarındaki küçük çocuklar, ebeveynlerinden duydukları en ufak bir olaydan etkilenebilir."

"Bu çocuklar için korkutucu bir durum olabilir.

Küçük çocuğunuzla konuşurken "Her şeyden önce çocuğunuzu rahatlatın. Gelecekte ne olacağını bilmeseniz bile onlara 'sen iyi olacaksın, biz iyi olacağız, bazı insanlar hasta oluyor ama biz iyi olacağız' diyebilirsiniz.

Pratik önlemler

Doktor Woolfson, virüsün çocuklarınızı etkileyip etkilemeyeceğini bilmeseniz bile, konu hakkında iyimser olmak, çocukları gereksiz yerine endişelendirmekten daha iyidir diyor.

"Bu tutum sadece çocukları sakinleştirmekle ilgili değil, aynı zamanda onları güçlendirmekle ilgili."

"Çocuklara günlük hayatlarında uygulayabilecekleri pratik tavsiyeler vermek, enfeksiyona yakalanma şanslarını azaltırken, aynı zamanda onlara durumu kontrol edebilecek güce sahip olduklarını hissetirecek."

Telif hakkı Getty Images Image caption Çocukları hijyen hakkında bilgilendirmenin pratik ve psikolojik yararları olabilir

"Çocuklara kendilerinin ve çevresindekilerinin sağlığını korumak için düzenli olarak el yıkamanın önemi anlatılmalı."

Doktor Krishan bu tavsiyelerin doğruluğunu onaylıyor ve çocukların kendi sağlığını korumak ve virüsten korunmak için ellerini yıkamaları gerektiğini hatırlatıcı konuşmalar yapmanın faydalı olacağını söylüyor.

Doktorlar tarafından tavsiye edilen en iyi strateji, çocukların içini rahatlatıcı konuşmalar yapmak ve onlara kendilerini ve ailelelerini virüsten korumak için çareleri olduğunu anlatmak.

Hijyenin önemi

Küçük çocukların çoğu, doğal olarak meraklı olduğu için eşyalara dokunmayı ve yiyeceklerini arkadaşlarıyla paylaşmayı seviyor. Doktor Krishan, bu sebeple çocukların genellikle virüsleri yaymada büyük bir rol oynadığını ve onlara yaşamları için gerekli becerilerin erken yaşta verilmesi gerektiğini söylüyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Çocukların yemeklerini paylaşmayı sevmesi, salgını daha hızlı yayabileceklerini gösteriyor

Çocuklara erken yaşta gerekli hijyen becerilerini öğretmek, toplumu hastalıklardan korumak için de önemli bir adım olabilir.

Gerçek dışı haberler

Doktor Woolfson, çocuklarda anksiyetenin en önemli sebeplerinden birinin ebeveynlerinin davranışları olabileceğini söylüyor.

"Özellikle küçük yaştaki çocukların, ebeveynlerinin korku dolu ruh hallerinden ve arkadaşlarıyla yaptığı endişeli konuşmalardan yüksek oranda etkilendiğini düşünüyorum."

Telif hakkı Getty Images Image caption Çocuklar arkadaşlarından ve sosyal medyadan bazı söylentiler duyabilir

Aileler, çocuklarının yanında nasıl davranacaklarını kontrol edebilirler, ancak onların okulda neler duyabileceklerini kontrol edemezler.

Gençlerle iletişim kurmak

Gençler, gündemi takip etmek için ailelerinden çok arkadaşlarına güvenmeye meyilli. Bu sebeple arkadaşlarından bilgi edinen ve ebeveynlerine daha az bağlı olan gençler için durum küçük çocuklardan daha farklı.

Doktor Woolfson "Gençlerin kendi bilgi ağına sahip olduğunu ve arkadaş gruplarına daha çok güvendiğini söylüyor. Virüs hakkında konuşurken en büyük sorun, gençlerin çocuklardan daha gerçekçi bir bakış açısına sahip olması. 14 yaşında bir gence 'herşey iyi olacak' dediğinizde 'iyi olup olmayacağımızı bilmiyorsun' diyebilir.

Telif hakkı Getty Images Image caption Gençler bilgi edinmek için ailelerinden çok arkadaşlarını tercih ediyor

Doktor Woolfson, "Çocukların yaşı ilerledikçe onları bir konu hakkında ikna etmek daha zor bir hal alsa da, tüm yaş grupları için yararlı olabilecek bir tavsiye var."

"Yaş farkı göz etmeksizin, çocuğunuzun istediğini söyleyebileceği bir atmosfer yaratmak."