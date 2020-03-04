Image caption ABD'de Demokrat Parti'nin bazı başkan aday adayları

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayının belirleneceği yarışta "Süper Salı" olarak adlandırılan ve 14 eyalette yapılan ön seçimlerde oy verme işleminin tamamlanmasına birkaç saat kaldı.

Sonuçların açıklanacağı ilk eyaletlerin Alabama, North Carolina, Vermont ve Virginia olması bekleniyor.

Neticeleri en fazla merakla beklenen eyaletler ise Texas ve California olacak.

Ön seçim yapılan diğer eyaletler ise Arkansas, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee ve Utah.

"Süper Salı" öncesi yapılan son kamuoyu yoklamaları Vermont Senatörü Bernie Sanders'ı, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın önünde gösteriyordu.

Bernie Sanders şu ana kadar topladığı 60 delegeyle yarışta önde gidiyor. Sanders'i 54 delegeyle Biden izliyor.

Telif hakkı Getty Image caption ABD'de ön seçimlerde oy kullaılan bir merkez

Michael Bloomberg ilk kez yarışıyor

Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg "Süper Salı"da oy pusulasında ilk kez yer aldı.

Bloomberg, seçim yapılan eylaetlerde verdiği televizyon reklamlarına 400 milyon dolar harcadı.

Bugün yapılacak oylama sonucunda ABD genelinde delegelerin üçte biri belirlenmiş olacak.

İlk ön seçimin Iowa'da zafer kazanan Pete Buttigieg daha sonra yarıştan çekilmişti.

Pete Buttigieg ve onun gibi yarıştan çekilen Amy Klobuchar, Joe Biden'a destek verdiklerini açıklamıştı.

New Hampshire ve Nevada'daki ön seçimleri Bernie Sanders, South Carolina'daki ön seçimi ise Joe Biden kazanmıştı.

Demokrat Parti'nin başkan adayı olacak kişinin en az 1990 delegenin desteğini alması gerekiyor.

Şu ana kadar 4 eyalette sadece 155 delege belirlendi.

"Süper Salı" belirlenecek delege sayısı ise 1357.