Koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'da tüm okulların kapatılması gündemde

Telif hakkı Getty Images Image caption İtalya'da koronavirüs bağlantılı can kaybı 79'a, vaka sayısı da 2502'ye yükselmiş durumda.

Koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'da Mart ortasına kadar tüm okul ve üniversitelerin kapatılması gündeme geldi.

Devlet kanalı Rai ve Ansa ajansının haberine göre hükümetin okulları kapama kararı yarından itibaren uygulanmaya başlanacağını açıklasa da, İtalya Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, henüz alınmış bir karar olmadığını söyledi ve konuyu değerlendirdiklerini ifade etti.

Koronavirüsün en yaygın görüldüğü kuzeydeki Lombardia, Emilia Romagna ve Veneto bölgelerinde okullar son iki haftadır tatil edilmişti.

Başbakan Giuseppe Conte tarafından virüsle mücadele amacıyla kurulan Bilim Kurulu da bir dizi sıkı tedbir içeren bir rehber hazırladı. Bu tedbirler arasında yaşlıların kalabalık yerlerden uzak durması; tokalaşmaktan ve öpüşmekten kaçınılması; diğer insanlara bir metreden fazla yaklaşılmaması ve spor etkinliklerinin seyircisiz oynanması gibi tavsiyeler yer alıyor.

Bilim Kurulu'nun tüm ülkede 30 gün geçerli olmak üzere hazırladığı tavsiye paketinde yer alan uyarılardan bazıları şöyle:

75 yaş üzerindekiler ile 65 yaşın üzerinde ve hasta olanların kalabalık yerlerden uzak durması;

Kucaklaşma, tokalaşma ve öpüşme gibi selamlaşmalardan kaçınılması;

Sıradan bir grip nedeniyle de olsa ateşi olanların evden çıkmaması;

Diğer insanlarla araya en az 1 metre mesafe koyulması (güvenli mesafe);

Güvenli mesafenin mümkün olmadığı etkinlikler ve spor faaliyetlerinin seyircisiz oynanması;

Disko, bar gibi kapalı kalabalık mekanlardan uzak durulması; tiyatro, sinema gibi mekanlarda yer düzeninin mesafeli olacak şekilde ayarlanması;

Özellikle sağlık ve kamu hizmetleri personellerini ilgilendiren konferans ve kongrelerin ertelenmesi.

İtalyan basını: Yaşam tarzı değişecek

Bu önlem paketi bugünkü İtalyan gazetelerinin manşetlerinde yer aldı.

La Stampa gazetesi haberi, "İtalya bir ay karantinada" manşetiyle yayımladı.

La Repubblica da, "Daha az temas, daha az enfeksiyon" üst başlığının altına "Öpüşmeden, uzaktan selamlaşın" diye yazdı.

Corriere della Sera da manşetten verdiği haberde "Virüs, tüm İtalya'da yeni kurallar" başlığını kullandı ve "İnsanlar arasında bir metre mesafe. Öpüşmek ya da el sıkışmak yok. Etkinlikler iptal, futbol bir ay seyircisiz" ifadelerini kullandı.

İtalyan basını, bu önlemlerin hayata geçirilmesinin İtalyanların en az bir ay boyunca "yaşam tarzını değiştirmesi" anlamına geleceğini vurguladı.

Haberlerde, bu tedbirlerin başta yoğun bakım servisleri olmak üzere sağlık sisteminin yükünü azaltma amacı taşıdığı da belirtildi. Koronavirüs bağlantılı can kaybının 79'a, vaka sayısının da 2502'ye yükseldiği İtalya'da hükümet ülkedeki tüm okul ve üniversitelerin Mart ortasına kadar kapatılmasına karar verdi.