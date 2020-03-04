Mülteci krizi: ‘Yunanistan her şeyimizi alıp bizi Edirne’ye geri yolladı’
Türkiye'nin sınır kapılarını açtığı haberleri sonrası Edirne'deki sınır bölgesine giden göçmenlerin ve mültecilerin, sınırı geçme çabası sürüyor.
Yunanistan tarafı sınırdaki güvenlik önlemlerini artırırken, göçmenler ve mülteciler farklı noktalarda ve farklı yöntemlerle sınırı geçmeye çalışıyor.
Bu yüzden Edirne'nin farklı yerlerinde 24 saat boyunca yollarda hareketlilik yaşanıyor.
Göçmenler ve mülteciler yürüyerek ya da otobüslerle farklı yerler arasında hareket ediyor.
Sınırı geçen birçok göçmen ve mülteci, Yunan askerleri tarafından dövüldüklerini ve giysi ile eşyalarına el konduğunu anlatıyor.
Sınırı geçemeyenlerin bir bölümü yaşadıkları kentlere dönerken, dışarıdan Edirne'ye yeni gelişler de sürüyor.
BBC Türkçe ekibi, geçen hafta hareketliliğin başladığı sınır bölgesindeki son durumu araştırdı.
Video-haber: Esra Yalçınalp, Mahmut Hamsici
- Edirne: ‘Sınırdaki’ göçmenler
- Yunanistan'a geçebilen mülteciler nasıl karşılanıyor?
- Göçmen kaçakçıları anlatıyor: Ege kıyılarında göçmen hareketliliği ne durumda?
- Türkiye sınırına giden AB yetkilileri Yunanistan'la dayanışma mesajı verdi: 'Mülteciler tuzağa düştü'
- Mülteci krizi: Hollanda hükümeti 'daha fazla sığınmacı' karşılığında Türkiye’ye para musluklarının açılmasını istiyor
- Türkiye ile AB arasındaki 'göçmen anlaşması' neleri kapsıyordu?