Ronaldinho gözaltına alındı, Paraguay'a sahte pasaportla girdiği iddia ediliyor

Telif hakkı Reuters Image caption Ronaldinho, Fluminese Spor Klubü'nde 5 yıl oynadıktan sonra 2015 yılında emekli olmuştu

Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldinho, Paraguay'da gözaltına alındı. Ronaldinho'nun sahte pasaportla ülkeye girdiği iddia ediliyor.

Paraguay polisi Çarşamba günü Ronaldinh ve kardeşinin kaldığı başkent Asuncion'daki bir otelde arama yaptı.

ESPN Brazil Televizyonu'na konuşan Paraguay İçişleri Bakanı Euclides Acevedo, Ronaldinho ve kardeşinin yöneltilen suçlamaları reddettiklerini ve haklarındaki soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Acevedo, "Ronaldinho'nun kariyerindeki başarılarına saygı duyuyorum ancak herkes yasalar önünde eşit" dedi.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Ronaldinho'nun Brezilya ve İspanya pasaportlarına, vergilerini ödemediği gerekçesiyle el konulduğu bildirilmişti.

Telif hakkı Fiscalia Paraguay, on Facebook Image caption Paraguayan yetkilileri tarafından paylaşılan Ronaldinho'nun pasaportu

39 yaşındaki Ronaldinho, 2002 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya'nın yıldızlarındandı.

Barcelona forması da giyen Ronaldinho, 2004 ve 2005 yıllarında "Dünyanın En İyi Futbolcusu" seçilmişti.

Ronaldinho, Paraguay'a, kitap tanıtımı yapmak ve imkanları az olan çocuklara yardımcı olmayı amaçlayan bir kampanyaya katılmak için gitmişti.

Brezilyalı eski yıldız futbolcunun kariyeri boyunca 100 milyon eurodan fazla para kazandığı sanılıyor.

Ronaldinho yakın zamanda bir Instagram postunun tanıtımını yapmak için 173 bin euro aldığını açıklamıştı.