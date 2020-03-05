Koronavirüs (Covid-19): İngiltere'de virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Telif hakkı Getty Images Image caption İngiltere'de koronavirüse yakalndığından şüphelenen kişilere hastane girişinde yol gösteren bir işaret

İngiltere'de başka sağlık sorunları olduğu belirtilen ileri yaştaki bir kişi koronavirüs tanısının konmasının ardından hayatını kaybetti. Bu, ülkede koronavirüsten ilk ölüm.

Resmi yetkililer hayatını kaybeden kişinin ismini, yaşını ve cinsiyetini açıklamadı. Guardian gazetesi, hastanın 70 yaşlarında bir kadın olduğunun anlaşıldığını yazdı.

Başkent Londra'ya yaklaşık 75 kilometrelik uzaklıktaki Royal Berkshire Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "koronavirüs ile alakası olmayan nedenlerle hastaneye zaman zaman yatan ileri yaştaki bir hastanın" hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, hastanın "hastaneye yatırıldığı ve dün gece koronavirüs testinin pozitif çıktığı" ifadeleri yer aldı.

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı, ülkede 5 Mart günü yerel saatle sabah 09.00 itibarıyla 18.083 kişinin koronavirüs testine tabi tutulduğunu, bu kişilerden 17.968 kişinin test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Galler'de bir kişide daha virüs tespit edildi.

Böylece ülkede koronavirüsün bulaştığı belirtilen kişi sayısı 116'ya çıktı.

Çarşamba gününden beri hastalığa yakalanan kişi sayısının 30'dan fazla arttış gösterdiği kaydediliyor.

Başbakanlık sözcüsü de, "Virüsün yayılmasında kaydadeğer bir artışın görülmesinin oldukça muhtemel" olduğunu belirtti.

İngiltere Kamu Sağlığı Ulusal Enfeksiyon Hizmetleri'nden Doktor Susan Hopkins, 18 kişinin iyileştiğini, 52 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu, 45 kişinin ise evde karantina altında olduğunu söyledi.

Hastanın virüsü ülke içinde kaptığı düşünülüyor

İngiltere'nin başlıca tıbbi yardım danışmanı Profesör Chris Whitty, Reading kentindeki Royal Berkshire Hastanesi'nde yatan hastanın virüsü ülke içinde kaptığının düşünüldüğünü söyledi.

BBC sağlık muhabiri Nick Triggle da, hastanın yakın zamanda yurt dışına çıktığının düşünülmediğini belirtti.

Yetkililer şimdi, hayatını kaybeden hastanın temas ettiği kişileri bulmaya çalışıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hayatını kaybeden hastanın ailesine başsağlığı diledi.

10 vakada virüsün kaynağı henüz belirlenemedi

Birleşik Krallık'taki vakaların 105'inin İngiltere'de, 6'sının İskoçya'da, 3'ünün Kuzey İrlanda'da, 2'sinin Galler'de olduğu belirtiliyor.

BBC sağlık muhabiri, hükümetin 10 vakada virüsü nereden kaptıklarını tespit edemediklerini ve bu kişilerin yurt dışına seyahat etmediklerini bildiriyor.

İngiltere hükümeti virüse yakalanan ancak hafif semptomlar gösteren kişilerin evde karantinaya alınması uygulamasına geçti.

Profesör Chris Whitty, "Kendilerini evlerinde karantinaya almaları daha güvenli" dedi.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu da, İtalya'nın sadece kuzeyinden değil, ülkenin tümünden İngiltere'ye dönen kişilere kendilerini evlerinde karantina altına almaları tavsiyesinde bulundu.