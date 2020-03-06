İtalya'da bir kasabada musluklardan su yerine şarap aktı

Telif hakkı AGF Image caption İtalya'nın Modena kenti

İtalya'nın Modena kentine bağlı bir kasabada, su borularındaki teknik bir arıza nedeniyle bazı evlerde musluklardan su yerine şarap aktı.

Modena'ya bağlı Castelvetro kasabasının Settecani mezrasında önceki gün yaşanan olay İtalyan basını tarafından İsa Peygamber'in suyu şaraba dönüştürme hikayesine atıfla "mucize" ifadesiyle verildi.

Haberlere göre, Settecani'de bulunan bir şarap mahzeninde, şarabı şişelemek için kullanılan boruların su borularıyla bağlantısında sorun yaşandığı için bazı evlere su ulaştıran borulara şarap karıştı.

Söz konusu şarap Lambrusco Grasparossa türü köpüklü bir şarap olduğu için basıncı, borulardaki suyun yerini almasını sağladı.

Musluklarından su yerine şarap akan Castelvetro sakinleri bu anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Castelvetro Belediyesi de sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak olayın bir şarap imalatçısındaki arıza nedeniyle yaşandığını, sorunun kısa süre içinde çözüldüğünü duyurdu.

Belediye, musluklardan akanın "sağlığa zararlı olmayan ve hijyenik risk taşımayan gıda kategorisindeki bir sıvı (şarap)" olduğunu vurguladı.

Telif hakkı Getty Image caption Modena'da bir garson, müşterilere şarap servisi yapıyor

Habere sosyal medyada "Rüyam gerçek oldu" gibi yorumlar yapıldı. Ancak konutlara su taşıyan borulara yabancı madde karışabilmesi tartışmalara da yol açtı. Sosyal medya kullanıcılarından, "Lambrusco olduğu sürece sorun yok…Ama su şebekesine başka sıvıların karışabileceğini öğrenmek beni şaşkına çevirdi" gibi tepkiler geldi.