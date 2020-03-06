Telif hakkı ullstein bild Image caption Vatikan Şehir Devleti yönetimi, koronavirüse karşı bir dizi tedbir kararı aldı

Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan şehir devletinde ilk koronavirüs vakası teşhis edildi. Vatikan Hastanesi dezenfekte edilmek için geçici olarak kapatıldı.

Avrupa'nın en ağır koronavirüs kriziyle mücadele etmeye çalışan İtalya'da, başkent Roma sınırları içinde yer alan Vatikan'da bir kişiye yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Vatikan basın ofisinden bugün yapılan açıklamada, "Dün bir hastada COVID-19 bulunması üzerine Vatikan Şehir Devleti Sağlık ve Hijyen Müdürlüğü'nün tüm ayakta tedavi hizmetleri, dezenfekte amacıyla askıya alınmıştır" denildi. Söz konusu hastayla ilgili bilgi ise verilmedi.

Vatikan Şehir Devleti yönetimi de, koronavirüse karşı bir dizi tedbir kararı aldı. Bunlar arasında, kapalı mekanlarda yapılması planlanan ve katılımcılar arasında 1 metrelik güvenli mesafenin sağlanamayacağı etkinliklerin askıya alınması, eğitim amaçlı etkinliklerin durdurulması ve gerekli olmayan seyahatlerin sınırlandırılması da yer alıyor.

Resmi verilere göre Vatikan şehir devletinin nüfusu 618, bunlardan yalnızca 246'sı Vatikan duvarları arasında kalan sınırlar içinde ikamet ediyor.

Vatikan Şehir Devleti'nin ve Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francesco'nun soğuk algınlığı geçirdiği açıklanmıştı. Sosyal medyada Papa'nın koronavirüs kaptığına dair söylentiler ortaya çıksa da Vatikan basın ofisi Papa'nın yalnızca bir soğuk algınlığı geçirdiğini belirtmişti.

Ölenlerin yaş ortalaması 81

Öte yandan, koronavirüs ölümleri ve pozitif sayısının artmaya devam ettiği İtalya'da, ölümle sonuçlanan vakalarla ilgili istatistik veriler açıklandı. İtalya'da dün akşam açıklanan son verilere göre koronavirüs bağlantılı 148 ölüm ve toplamda 3858 vaka tespit edildi.

Telif hakkı ullstein bild Image caption Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'ya yapılan koronavirüs testi negatif çıkmıştı

Sağlık Yüksek Enstitüsü'nün ilk 105 ölümle ilgili analizine göre, bu 105 kişinin yaş ortalaması 81. Virüs kapanların genelinin yaş ortalaması ise 61.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 42,2'si 80-89 yaşları arasında, yüzde 14,1'i 90 yaş üzerinde. Ölümlerden yüzde 32,4'ü 70-79 yaş aralığında, yüzde 8,4'ü 60-69, yüzde 2,8'i de 50-59 yaş aralığında.

Hayatını kaybedenlerin çoğunluğu erkek. Ölen kadınların yaş ortalaması 83,4 iken, erkeklerde yaş ortalaması 79,9 olarak belirlendi.

Koronavirüs bağlantılı olarak hayatını kaybettiği belirlenenlerin üçte ikisinin de virüs kapmadan önce en az 3 sağlık sorunu vardı. Bu kişilerde en sık görülen kronik sağlık sorunları yüzde 74,6 ile hipertansiyon, yüzde 70,4 ile iskemik kalp hastalığı ve yüzde 33,8 ile diyabet.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 15,5'inin ise önceden bilinen bir kronik rahatsızlığı yoktu ya da yalnızca bir hastalığı vardı.