Koronavirüs: İtalya'da 16 milyon kişi karantinada

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Koronavirüs vakalarının 5 bin 883'e, ölü sayısının da 233'e ulaştığı İtalya'da hükümet virüsle mücadele amacıyla alınan tedbirleri daha da genişleterek ülkenin kuzeyinde 16 milyon kişinin yaşadığı bölgeleri karantina altına aldı.

Başbakan Giuseppe Conte tarafından Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece geç saatlerde açıklanan yeni kararnameyle, "virüsün yayılmasını engellemek ve kontrol altına almak amacıyla" kuzeydeki Lombardia bölgesinin tamamı ile 14 vilayete giriş-çıkışlar kısıtlandırıldı.

Karar, Milano ve Venedik gibi İtalya ekonomisi ve turizm açısından önemli kentleri de kapsıyor.

Karantina altına alınan yerler, Milano'nun da içinde yer aldığı Lombardia bölgesinin tamamı ile Venedik, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli ve Verbano Cusio Ossola vilayetleri.

Kararnameyle bu bölgelerde "iş ya da sağlık için gerekli olmadıkça her türlü yer değiştirmelerden kaçınılması" isteniyor.

Başbakan Conte, bunun "mutlak bir yasak" olmadığını ancak güvenlik güçlerinin vatandaşları durdurarak nereye ve neden gittiklerini sorabileceğini söyledi.

İtalya'da Ocak ayı sonunda koronavirüs riski nedeniyle acil durum ilan edilmiş ve Şubat ayında da çoğunluğu Lombardia'da olmak üzere 11 kasabaya giriş-çıkış yasağı getirilmişti. Bu 11 kasabadaki karantinadan yaklaşık 50 bin kişi etkilenmişti.

Yeni kararnameden ise 16 milyon kişi etkilenecek, bu sayı İtalya'nın toplam nüfusunun dörtte birinden fazlasına denk geliyor.

Alınan tedbirler, uzatma olmazsa 3 Nisan tarihine kadar geçerli olacak.

Cenaze törenleri durduruldu

Bu bölgelerde alınan diğer önlemler arasında, cenaze törenleri de dahil olmak üzere dini ve medeni törenlerin askıya alınması da yer alıyor.

İbadet mekanları ise; kalabalık oluşması önlenebilir ve insanlar arasında en az bir metrelik "güvenli mesafe" sağlanacak şekilde düzenlenirse açık kalabilecek.

Ayrıca, sinema, tiyatro, gece kulübü, müze, spor salonu, havuz ve kayak tesisleri de kapatıldı. Restoran ve kafelerinse ancak 06-18 saatleri arasında ve bir metrelik "güvenli mesafenin" sağlanması halinde açık kalabileceği belirtildi.

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Koronavirüs teşhisi koyulmasa da solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren ve ateşi 37.5 derecenin üzerinde olanlara da evlerinden ayrılmamaları ve sosyal temasları minimuma indirmeleri "şiddetle" tavsiye edildi.

Bu bölgelerin yanı sıra ülke genelinde de sinema, tiyatro, gece kulübü, dans okulu, diskotek gibi mekanların faaliyetleri askıya alındı. Spor müsabakalarının da ya durdurulmasına ya da seyircisiz oynanmasına karar verildi.

'Birkaç gün önce tahayyül edilemezdi'

İtalya'da yayımlanan gazeteler bu haberi bugün "Lombardia kapatıldı" ifadesinin ağırlıkta olduğu manşetlerle duyurdu. Kararname gece geç saatlerde yayımlandığı için gazeteler taslak metne atıfta bulundu.

Corriere della Sera, "Virüs, Lombardia kapatıldı" manşetinin altında "Sağlık sistemini krize sokan koronavirüsün ilerlemesini durdurmak için yeni tedbirler" diye yazdı.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Luciano Fontana da baş sayfadan yayımlanan yazısında "Birkaç gün önce tahayyül edilemez gibi görünen şey gerçek oldu.

Telif hakkı La Stampa Image caption La Stampa gazetesi: "Virüs Kuzey'in kalbini kapattı"

Lombardia bölgesi ile Emilia Romagna, Veneto, Piemonte bölgelerinin birçok vilayeti devasa bir "güvenlik bölgesine" dönüştürüldü" diye yazdı.

La Repubblica gazetesi de "Virüs, Lombardia kapalı" başlığını kullandı. Gazete, yeni tedbirlerle "kırmızı bölgenin genişletildiğini", "İtalya'nın bir parçasının kapatıldığını" yazdı.

La Stampa gazetesi "Virüs Kuzey'in kalbini kapattı" manşetiyle çıktı.

Avvenire gazetesi de yeni önlemleri, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla çekilen bir "emniyet kemerine" benzetti.