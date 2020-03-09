Telif hakkı AFP Image caption Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında iki hafta boyunca tüm resmi programlarını iptal etti.

Marcelo Rebelo de Sousa bu kararı, Salı günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ziyaret eden çocukların okul arkadaşlarından birinin hastaneye kaldırılması üzerine aldı.

Çocukta koronavirüs görülmediği açıklandı.

Marcelo Rebelo de Sousa'da da koronavirüs görüldüğüne dair bir işaret olmadığı ancak Portekiz liderinin önümüzdeki günlerde kalabalık gruplarla programları olduğu için önlem olarak iki hafta evinde kalma kararı aldığı duyuruldu.

Avrupa Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, İtalya'da koronavirüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının bir günde 233'ten 366'ya çıkması üzerine Avrupa Birliği çapında dayanışma çağrısı yapmıştı.

Koronavirüs: İtalya'da 16 milyon kişi karantinada, ölü sayısı 24 saatte 133 arttı

Fransa'da 1000'den fazla kişinin katıldığı tüm etkinlikler yasaklandı

Fransa'da 1000'den fazla kişinin katıldığı tüm etkinlikler ikinci bir emre kadar yasaklandı.

Ülkede şu ana kadar virus sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19.

Fransa'da Ulusal Meclisi'nin iki üyesinde daha koronavirüs görüldüğü duyuruldu. Virüs görülen milletvekillerinin adları ise açıklanmadı.

İngiltere'de ise koronavirüs sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı Pazar günü üçe yükseldi. Ülkede koronavirüs vakalarının sayısı Pazar günü bugüne kadar bir günde görülen en büyük artışla 209'dan 278'e çıktı.

Image caption Koronavirüsün belirtileri

ABD'nin Oregon eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi

ABD'de son olarak Oregon eyaletinde koronavirüs nedeniyle 60 gün boyunca olağanüstü hal ilan edildi. Eyalette şu ana kadar 14 kişide virus görüldü.

Oregon'a komşu eyaletlerden Washington'ın valise Jay Inslee ise virüsün yayılmasını önlemek için zorunlu bazı önlemler almayı değerlendirdiklerini söyledi. Eyalette gündemdeki öneriler arasında tüm etkinliklerin iptal edilmesi, iş yerlerinde çalışanların masaları arasında daha fazla mesafe olması ve el sıkışmaktan kaçınma çağrısı yapılması da da var.

ABD Başkanı Donald Trump ise federal hükümetin koronavirüse karşı alınan önlemleri mükemmel şekilde koordine ettiğini söyledi ve "medyanın yönetimini kötü göstermeye çalıştığını" iddia etti.

Trump ülkede birçok çevre tarafından koronavirüs konusunda halkı yanlış yönlendirmekle suçlanıyor.

ABD'de şu ana kadar koronavirüs sonucu ölenlerin sayısı 19.

Telif hakkı AFP Image caption Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Alabed Alali

Suudi Arabistan'da eğitime ara verildi

Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle ikinci bir emre kadar tüm ilk ve orta dereceli okullarla üniversitelerde eğitime ara verildi.

Ülkede temel hizmet verenler hariç, tüm iş yerleri de halen kapalı.

Suudi Arabistan'ın doğusundaki Katif kenti karantina altına alındı, şehre girişler ve çıkışlar yasaklandı.

Katif'te koronavirüs görülenlerin kısa süre önce İran'ı ziyaret ettikleri ya da İran'ı ziyeret edenlerle temas kurdukları bildiriliyor.

Telif hakkı Reuters Image caption İran'ın Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin etrafı dezenfekte ediliyor

İran'da ölü sayısı en az 194

İran Hava Yolları, Avrupa ülkelerine seferlerini askıya aldı. Bazı Avrupa ülkeleri de daha önce İran Hava Yolları'nın seferlerini durdurmuştu. İran'da resmi verilere göre koronavirüs sonucu ölenlerin sayısı en az 194.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabında Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Pazar akşamı itibarıyla Covid-19 hastalığına yol açan koronavirüsle ilgili son güncel verilerini paylaştı.

Koca, koronavirüs için alınan tedbirler kapsamında, yurt dışından son 14 gün içinde Türkiye'ye dönenlerin, ilk 14 günlerini evlerinde geçirmeleri gerektiğini söyledi.