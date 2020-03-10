Telif hakkı PERISCOPE Image caption ABD'de Maryland Valisi Larry Hogan

ABD'de Maryland Valisi Larry Hogan, eyalette yapılan testlerde iki kişide koronavirüs tespit edildiğini, bunlardan birinin Türkiye'den dönen 80'li yaşlardaki bir kadın olduğunu açıkladı.

Larry Hogan, düzenlediği basın toplantısında, adını açıklamadığı kadının Türkiye ziyareti sonrası yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Hogan, Harford County'de yaşayan kadının hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Vali Hogan, "Bu Türkiye'ye seyahatle bağlantılı, bildirilen ilk vaka" dedi.

Larry Hogan, Montgomery County'de yaşayan ve kısa süre önce Tayland ve Mısır'a giden 60'lı yaşlarda bir erkekte de koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Hogan, bu kişinin de bir süre hastanede tutulduktan sonra halen evinde karantina altında olduğunu söyledi.

'İki kişi de toplu hiçbir etkinliğe katılmadı'

Maryland Valisi Larry Hogan, "Maryland'deki sağlık birimimiz bu iki vakada da genel kamu sağlığı açısından potansiyel bir risk olmadığına inanıyor. Bu iki kişi de toplu hiçbir etkinliğe katılmadı" dedi.

ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletinde daha önce de üç kişide daha koronavirüs tespit edilmişti. Bu kişilerin hepsi daha önce Mısır'a tatile gitmiş kişilerdi.

ABD'de 24 kişi öldü

ABD'de şu ana kadar 50 eyaletin 34'ünde koronavirüs görüldü. En az 607 kişinin testleri pozitif çıktı, virüs sonucu 24 kişi hayatını kaybetti.

Telif hakkı AFP Image caption Grand Princess adlı yolcu gemisi

Ülkede son olarak koronavirüs nedeniyle San Francisco açıklarında bir hafta bekletilen ve kıyıya yanaşmasına izin verilmeyen Grand Princess adlı yolcu gemisinin Oakland Limanı'na demirlemesine izin verildi.

En az 21'inin virüs taşıdığı sanılan gemideki yolcular ve mürettebat tahliye ediliyor. Tahliye işleminin 2 ya da 3 gün sürebileceği açıklandı.

Yolcular yaşadıkları bölgelerdeki askeri üslerde 14 gün boyunca karantinada kalacak. Gemide 54 ülkeden 3500 yolcu ve mürettebat bulunuyor.

Başkent Washington'daki bir kilisenin papazı Timothy Cole'un koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası, onun elini sıkan yüzlerce kilise üyesine kendilerini evlerinde karantinaya almaları çağrısı yapıldı.

Telif hakkı EPA Image caption ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

ABD Başkan Yardımcısı Pence: Trump test yaptırdı mı, bilmiyorum

ABD Başkanı Donald Trump ise koronavirüse karşın ülkede yaşamın normal biçimde devam etmesi gerektiğini vurguluyor.

Donald Trump bugün koronavirüsle mücadele amacıyla alınacak ekonomik önlemleri kamuoyuna açıklayacak.

Trump'a, Beyaz Saray'daki basın toplantısı sonrası koronavirüs testi yaptırıp yaptırmadığı soruldu.

Bu soru yanıtsız kalırken, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Trump'ın test yaptırıp yaptırmadığını bilmediğini söyledi.

ABD'de, geçtiğimiz günlerde Trump'la görüşen iki Cumhuriyetçi kongre üyesi, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temas kurmaları sonrası kendilerini karantinaya almışlardı.

İlk olarak Çin'in Hubei eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs şu ana kadar dünyada 109 binden fazla kişide görüldü. Virüs sonucu 3800'e yakın kişi hayatını kaybetti.

Çin'den sonra virüsün en fazla kişide görüldüğü ülke ise 7375 vakayla İtalya. Son olarak tecrit önlemlerini tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişleten İtalya'yı 7313 vakayla Güney Kore izliyor.