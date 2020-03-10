Koronavirüs (Covid-19): İsrail'e girecek herkes 2 hafta karantinaya alınacak
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkeye gelen herkesin koronavirüsle mücadele kapsamında 14 gün boyunca karantinaya alınacağını açıkladı.
Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kamu sağlığının korunması için bu önlemin gerekli olduğunu söyledi.
Netanyahu'nın açıkladığı karar sadece İsrail vatandaşları için değil herkes için geçerli olacak.
Karar İsrail vatandaşları için hemen diğer ülke vatandaşları için ise Perşembe günü uygulanmaya başlanacak.
Halen yaklaşık 268 bin İsrail vatandaşı yurt dışında yaşıyor.
Yaklaşık 9 milyon nüfuslu İsrail'de şu ana kadar Covid-19 hastalığına yol açan koronavirüs 42 kişide görüldü. Virüs sonucu ölense olmadı.
Virüs 111 binden fazla kişide görüldü, 3890 kişi öldü
İlk olarak Çin'in Hubei eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs şu ana kadar dünyada 111 binden fazla kişide görüldü. Virüs sonucu 3890 kişi hayatını kaybetti.
Çin'den sonra virüsün en fazla kişide görüldüğü ülke ise 7375 vakayla İtalya. Son olarak tecrit önlemlerini tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişleten İtalya'yı 7313 vakayla Güney Kore izliyor.
Dünyada koronavirüsle ilgili diğer gelişmeler ise şöyle:
- Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün pandemiye dönüşmesi tehdidinin "çok ciddi bir ihtimal" olduğu uyarısında bulundu
- Kanada'da ilk kez bir kişi koronavirüs sonucu hayatını kaybetti
- Fransa Kültür Bakanı Franck Riester'da koronavirüs görüldüğü açıklandı
- İtalya'da Pazartesi günü koronavirüs sonucu 97 kişi öldü. Böylece ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 463'e çıktı. İtalya'da Pazar günü koronavirüs vakalarının sayısı 7 bin 375'ten 9 bin 172'ye yükselmişti
- İran'da son 24 saat içinde 43 kişi daha koronavirüs sonucu hayatını kaybetti. Ülkede virüs sonucu en az 237 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 161 vakaya rastlandı. Ancak bu rakamların çok daha fazla olduğuna inanılıyor.
- Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de Pazartesi günü sadece 40 yeni vakaya rastlandı. Bu, 20 Ocak'tan bu yana açıklanan en düşük rakam oldu.
- ABD'de Maryland Valisi Larry Hogan: Türkiye'den dönen 80'li yaşlarda bir kişide koronavirüs tespit edildi
- Koronavirüs vakalarının sayısı 111 bini aştı: Virüs hakkında neler biliniyor, Türkiye'de vaka var mı?
- Pandemi nedir, koronavirüs pandemiye dönüşür mü?
- Bugüne dek hangi hastalıklar pandemi kategorisine girdi?
- İtalya'da koronavirüse karşı alınan karantina önlemleri ülke çapında uygulanacak
- NATO çalışanına koronavirüs bulaştı