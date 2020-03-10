Erdoğan: AB yavaş hareket ettiğini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de Avrupa Birliği liderleri ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından Türkiye'ye dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada, "AB Başkanları 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve AB'nin yavaş hareket ettiğini kabul etti" ifadesini kullandı.

Erdoğan, sınırda yaşanan mülteci krizini ve göçmen anlaşmasını görüşmek için dün Brüksel'de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelmişti.

Türkiye ile AB arasındaki göçmen anlaşması, 18 Mart 2016'da Türiye-AB zirvesi sonrası yürürlüğe girmişti. Anlaşma kamuoyunda '18 Mart Mutabakatı', 'Göçmen Mutabakatı' olarak biliniyor.

Erdoğan, Türkiye'ye dönüş uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib'deki durumu, mülteci meselesini ve AB ile ilişkileri değerlendirmek için Brüksel'e gittiklerini söyledi.

Erdoğan bundan sonra yürütülmesi planlanan süreç ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreci hızlandırmak için ortak bir çalışma yapılacak, teknik ve siyasi ekipler bir yol haritası çıkaracak. Türkiye tarafında Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, AB tarafında Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bu süreci yürütecek.

"26 Mart'taki AB Liderler Zirvesine kadar bu çalışmanın ilk ürünlerini vermesini öngörüyoruz. Tabii bunun için AB tarafının hızlı hareket etmesi gerekiyor. AB Başkanları bu yönde bir iradeye sahip. Umarım üye ülkeler de bu sürece destek verirler."

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise görüşme sonrası yaptığı yazılı açıklamada Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki mülteci anlaşmasına dair farklı görüşleri konuşma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Michel, iki tarafın da aynı sayfada olduğunun anlaşılması için önümüzdeki günlerde diyaloğun sürdürüleceğini söyledi.

Telif hakkı Reuters Image caption Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in toplantı sonrası yaptığı basın toplantısına katılmamış; bu da gergin geçen görüşme yüzünden toplantıyı terk ettiği iddialarının ortaya çıkmasına yol açmıştı

Times: Erdoğan görüşmeyi terk etti

Times gazetesi, bugünkü haberinde Erdoğan'ın AB'den göçmenler için daha fazla maddi yardım istediğini ve görüşmeyi terk ettiğini öne sürdü.

Times'ın Brüksel muhabiri Bruno Waterfield'ın haberine göre, görüşme gergin geçti.

Haberde Erdoğan'ın AB'yi mülteci konusunda eleştirdiği ve Ankara ile Brüksel arasında 2016'da varılan anlaşmaya uymamakla suçladığı, görüşmeyi aniden terk ettiği iddia edildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 2016'da imzaladıkları anlaşmanın ne anlama geldiği ve hangi maddelerinin uygulanmadığı konusunda Türkiye'yle görüş ayrılıkları olduğunu söylemişti.

Çavuşoğlu: Sorunları görüşmek gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bugün yaptığı açıklamada toplantı ile ilgili olarak, "Zirve yapıcı ve olumlu bir havada geçti fakat sorunları da görüşmek gerekiyor." demişti.

Çavuşoğlu, "Erdoğan, AB'nin hangi sözlerini tutmadığını söyledi. Bize mülteciler konusunda fon yardımı 3 artı 3 idi. Şu anda birinci 3 milyar dolar bile ödenmedi. Bunun nedeni ise hep bürokrasi" diye konuştu.

Çavuşoğlu aynı zamanda 2016 yılında iki taraf arasında yapılan mülteci anlaşmasına dair değişen koşullar göz önünde bulundurularak görüşmelerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Telif hakkı Reuters Image caption Mültecilerin sınırda bekleyişi sürüyor

"Göçmen anlaşması öldü"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, CNN televizyonuna hafta sonu yaptığı açıklamada, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 2016 yılında yapılan göçmen anlaşmasının Türkiye yüzünden 'öldüğünü' söylemişti.

Türkiye'nin 28 Şubat'ta sınırlarını açtığını duyurmasının ardından Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce göçmen sınıra konuşlandı.

Sınırın Yunanistan tarafında askerler ve çevik kuvvet polisleri görevlendirilirken Türkiye de bin özel harekat askerini sınıra gönderdi.

Anlaşmada ne vardı?

Türkiye ile AB arasındaki göçmen anlaşması 18 Mart 2016'da Türiye-AB zirvesi sonrası yürürlüğe girdi.

Anlaşma kamuoyunda '18 Mart Mutabakatı', 'Göçmen Mutabakatı' olarak biliniyor.

Yetkililer daha önce 15 Kasım 2015 ve 29 Kasım 2015 zirvelerinde bir araya gelmiş ve Suriye'deki iç savaştan kaçan mültecileri kabul eden Türkiye'nin desteklenmesi, AB'ye yönelik düzensiz göç akınının önlenmesine ilişkin işbirliğini öngören Ortak Eylem Planı'nın uygulanması kararı alınmıştı.

18 Mart 2016'da yapılan anlaşma kapsamında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ödemesi öngörülen 6 milyar euro'nun nasıl kullanılacağı da betimlenmişti.