İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Nadine Dorries, kendisini evinde karantinaya aldı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dorries'in kendisini evinde karantinaya alarak "doğru olanı yaptığını" söyledi.

Matt Hancock, Nadine Dorries'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını dilediğini belirtti.

@MattHancock tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin 1/2: Really sorry to hear Nadine has tested positive for coronavirus. She has done the right thing by self isolating at home, and both NHS and PHE staff have been brilliant. We all wish her well as she recovers. — Matt Hancock (@MattHancock) 10 Mart 2020

Hancock, "İnsanların neden bu hastalıkla ilgili olarak kaygılı olduklarını anlıyorum. Bilimden mümkün olan en üst düzeyde yararlanarak insanların güvenliğini sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Nadine Dorries, aynı zamanda iktidardaki Muahazakar Parti'nin milletvekillerinden ve 2005 yılından bu yana Avam Kamarası'nda görev yapıyor.

Dorries geçen yıl Başbakan Boris Johnson tarafından akıl sağlığı, intiharın önlenmesi ve hastaların güvenliğinden sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

6 ölü, 382 vaka

İngiltere'de şu ana kadar Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries dahil 382 kişide koronavirüs tespit edildi.

Ülkede virüs sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren son kişinin başka sağlık sorunları da olan 80'li yaşlarda bir erkek olduğu açıklandı.

İngiltere'de aile hekimleri, koronavirüs vakalarının sayısının arttığına dikkat çekerek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça kendilerinden randevu talebinde bulunmamalarını istiyor.