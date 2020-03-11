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Koronavirüsle mücadele amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirlerin uygulanmaya başlandığı İtalya'da hükümet bu kriz için 25 milyar euro tahsis edildiğini açıkladı.

631 kişinin hayatını kaybettiği ve vaka sayısının 10 bini aştığı ülkede okullar 3 Nisan'a kadar tatil edilmiş; sinema, tiyatro, müze gibi mekanlar kapatılmış; seyahat ve toplanma kısıtlamaları uygulanmaya başlamıştı. 25 milyar euro'luk fonun bu tedbirlerden zarar gören ailelere, işletmelere ve sağlık sistemine destek amacıyla kullanılması öngörülüyor.

Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri, 25 milyar euroluk kaynağın yarısının hemen, yarısının da ilerleyen aşamalarda ortaya çıkan ihtiyaçlar için kullanılmasının planlandığını açıkladı.

Koronavirüs haritası: Küresel dağılım Veriler DSÖ'nün periyodik olarak açıkladığı sayılara dayanmaktadır. Her ülke için son veriyi yansıtmayabilir. Haritayı görmek için ekranı kaydırın Vaka sayısı Ölüm sayısı 117.134 4.131 Vaka 100.000 10.000 1.000 100 10 Vaka Ölümler Çin 80.879 3.023 İtalya 10.149 631 İran 8.042 291 Güney Kore 7.513 54 Fransa 1.784 33 Almanya 1.457 2 İspanya 1.024 35 ABD 972 19 Diamond Princess yolcu gemisi 696 7 Japonya 514 9 Norveç 400 Büyük Britanya 382 6 İsviçre 332 2 Hollanda 321 3 İsveç 248 Belçika 239 Singapur 160 Danimarka 156 Avusturya 131 Malezya 117 Bahreyn 109 Avustralya 92 3 Yunanistan 89 Kanada 77 Kuveyt 65 Irak 61 6 Birleşik Arap Emirlikleri 59 Mısır 59 1 İzlanda 55 Tayland 53 1 San Marino 49 2 Tayvan 45 1 Hindistan 44 Lübnan 41 Finlandiya 40 İsrail 39 Çek Cumhuriyeti 38 Filipinler 33 1 Vietnam 31 Portekiz 30 Endonezya 27 Batı Şeria 26 Brezilya 25 İrlanda 24 Slovenya 23 Cezayir 20 Uman 18 Katar 18 Romanya 17 Pakistan 16 Polonya 16 Ekvador 15 Gürcistan 15 Suudi Arabistan 15 Şili 13 Hırvatistan 12 Macaristan 12 Arjantin 12 1 Estonya 10 Azerbaycan 9 Peru 9 Belarus 9 Kostarika 9 Letonya 8 Makedonya 7 Meksika 7 Slovakya 7 Güney Afrika 7 Rusya 7 Arnavutluk 6 Maldivler 6 Fransız Guyanası 5 Lüksemburg 5 Yeni Zelanda 5 Dominik Cumhuriyeti 5 Bulgaristan 4 Senegal 4 Afganistan 4 Malta 4 Bangladeş 3 Kamboçya 3 Kolombiya 3 Kamerun 2 Faroe Adaları 2 Martinik 2 Fas 2 Nijerya 2 Saint Martin (Fransız bölgesi) 2 Tunus 2 Kıbrıs 2 Bosna-Hersek 2 Moldova 1 Ermenistan 1 Andorra 1 Vatikan 1 Ürdün 1 Liechtenstein 1 Litvanya 1 Monaco 1 Nepal 1 Paraguay 1 Bhutan 1 Saint Barthélemy adası 1 Sırbistan 1 Sri Lanka 1 Togo 1 Ukrayna 1 Guernsey 1 Panama 1 Moğolistan 1 Brunei Sultanlığı 1 Cebelitarık 1 Devamını göster Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü

Daha sıkı tedbirler tartışılıyor

Öte yandan, dünden itibaren ülke genelinde uygulanmaya başlanan seyahat ve toplanma kısıtlamaları gibi tedbirlerin daha da sıkı hale getirilmesi tartışılıyor.

Dün Başbakan Giuseppe Conte ile görüşen muhalefet partileri temsilcilerinden Lig partisi lideri Matteo Salvini "daha zorlayıcı tedbirler alınmasını ve her şeyin kapatılmasını" istediklerini ancak Başbakan'ın buna karşı çıktığını söyledi.

Başbakan Conte ise bugün düzenlediği basın toplantısında, virüsten en çok etkilenen Lombardia bölgesi başta olmak üzere daha sıkı tedbirlerin alınmasına karşı olmadığını söyledi. Conte öte yandan, anayasayla garanti altına alınan bireysel hak ve özgürlüklerin de unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Ülke çağındaki koronavirüs vakaları ve ölümlerin büyük kısmına sahip olan kuzeydeki Lombardia bölgesi, iş yerlerini ve toplu taşımayı da kapsayan "tam bir kapama" uygulanması gerektiğini savunuyor. Lombardia Bölge Başkanı Attilio Fontana, hükümetten "daha sıkı tedbirler" talep ettiklerini açıkladı. Fontana, bölgedeki hastanelerin desteklere rağmen kapasitesinin çok zorlandığını, enfekte olanların sayısını düşürebilmek için "tedbirlerin katılaştırılmasının" gerektiğini belirtti.

Daha sıkı tedbir çağrıları, dünden itibaren ülke geneline yayılan tedbirlerin hem bazı hususlarda kesin yasaklar içermemesi hem de nasıl uygulanacağının net olmamasından kaynaklanıyor.

Dün İtalya'da bazı kentlerde sokaklarda devriye gezen polis araçlarından hoparlörle halka "evlerinizden çıkmayın" anonsları yapılırken, birçok yerde ise herhangi bir kontrol olmadığı görülüyordu. Ülke çapında genel olarak "evden çıkmama" çağrısının nasıl uygulanacağı konusunda kafa karışıklığı hakim.

Doktorlar "savaş gibi" diyor

Koronavirüsün en yaygın olduğu kuzey bölgelerinde görev yapan hekimlerden ise hastane koşulları için ardı ardına "savaş" benzetmesi geliyor.

Son günlerce sosyal medyada en çok etkileşim alan paylaşımlardan biri de Lombardia bölgesindeki Bergamo kentinde yaşayan bir doktorun mesajı oldu. Doktor Daniele Macchini Facebook'a yazdığı mesajda hastanede yaşananları "Gerçek anlamda bir savaş patlak verdi ve muharebeler gece gündüz kesilmeden sürüyor" diye aktardı.

Koronavirüsün "biraz ağır bir virüsten ibaret" şeklinde tanımlanmasına karşı çıkan Macchini, ağır vakaların sayısının yüksek olması nedeniyle hastanelerde yatak kapasitesinin yetmediğini vurguladı.

Macchini kuzeydeki vahim durumun ülke geneline yayılmasını önlemek için de insanlara "Evlerinizden sadece temel ihtiyaçlar için çıkın. Stok yapmak için süpermarketlere hep beraber akın etmeyin, virüsün yayılması riskini artırdığı için yapılacak en kötü şey bu" diye seslendi.

İtalya'da hayatını kaybeden 463 kişinin yaş dağılımı

Vakaların yaş ortalaması 65, çoğunluğu erkek

İtalya Sağlık Yüksek Enstitüsü tarafından 9 Mart'a kadar elde edilen verilerin incelenmesiyle yapılan araştırmaya göre ülkedeki koronavirüs vakalarının yaş ortalaması 65.

Koronavirüs testinde pozitif çıkanların yüzde 62'si erkek.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 56.6'sı 80 yaş ve üzerinde, yüzde 31.9'u 70-79 yaşlarında, yüzde 10.4'ü de 60-69 yaşları arasında.

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Papa'nın mesajı tartışma yarattı

İtalya'nın başkenti Roma sınırları içinde yer alan Vatikan Şehir Devleti ve Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun dün din adamlarına hastaları yalnız bırakmamaları çağrısı yapması tartışmalara neden oldu.

Papa, koronavirüs tedbirleri kapsamında video bağlantısıyla yayımlanan ayinde "Bu salgından acı çekenler, hastalar, sağlık görevlileri için dua edelim" dedi ve rahiplerin de "dışarı çıkıp hastalara gitme ve onlara Tanrı'nın sözünü ulaştırma" cesaretine sahip olmasını diledi.

Papa'nın bu çağrısı, sağlık uzmanları ve İtalyan hükümetinin virüsle mücadele amaçlı tavsiyelerine ters düştüğü gerekçesiyle tartışma yarattı.

Ancak Vatikan'dan daha sonra yapılan bir açıklamayla, Papa'nın bu çağrısının "elbette İtalyan makamları tarafından belirlenen sağlık önlemlerine uygun biçimde" yerine getirileceği belirtildi.

"Bu salgın, acı çeken Suriyelileri unutturmasın"

Papa bugün de yine koronavirüs tedbirleri nedeniyle her Çarşamba günü yaptığı genel kabul törenini meydandan değil video bağlantısıyla yönetti. Buradaki konuşmasında da koronavirüs salgınına değindi.

Papa daha sonra ise "Fakat bu acının, bu güçlü salgının bize, Yunanistan-Türkiye sınırında acı çeken Suriyelileri unutturmasını istemem: bu halk yıllardır acı çekiyor. Savaştan, açlıktan, hastalıklardan kaçmak zorundalar. Orada acı çeken kardeşlerimizi, çok sayıdaki çocuğu unutmayalım" dedi.