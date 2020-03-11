Koronavirüs: Kimler risk grubunda yer alıyor, yaşlılar ve hamileler risk altında mı?

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Koronavirus herkesi etkileyebilir ancak istatistikler, önceden sağlık sorunu bulunanların ve ileri yaşlardaki kişilerin, hastalığı ağır geçirme konusunda daha büyük risk altında olduğunu söylüyor.

Eğer uzun süredir devam eden kronik bir hastalığınız var ise çevrenizdekilerden daha dikkatli olmanız gerekiyor.

Kimler risk altında?

Bir sağlık sorununuz olması, virüsü kapma konusunda diğer kişilerden önde olduğunuz anlamına gelmiyor.

Ancak vakalardan elde edilen veriler, yaşlı kişilerin, zayıf bağışıklık sistemi olanların ve astım, diyabet ve kalp gibi kronik hastalıkları olan kişilerin, risk grubunda olduğuna işaret ediyor.

Bu durumdaki kişilerde enfeksiyon, çok daha ağır belirtiler gösterebiliyor.

Koronavirüs teşhisi konulan birçok kişi, birkaç gün dinlendikten sonra hastalığı atlatabiliyor. Ancak düşük bir yüzde olsa da bazı kişilerde belirtiler, hayatı tehdit edecek şekilde gelişebiliyor.

Virüsün belirtileri ise soğuk algınlığı ve gribe çok benziyor:

Öksürük

Yüksek ateş

Nefes darlığı

Astımım var, ne yapabilirim?

Uzmanlar önleyici astım spreyini, günlük belirtilen dozda kullanmaya devam etmenizi öneriyor. Bu, solunum yolu virüsü kaynaklı bir astım atağı yaşama riskinizi azaltacaktır.

Genelde mavi renkli olan rahatlatıcı spreyin de, astım belirtilerinin artma ihtimaline karşı yanınızda olması tavsiye ediliyor.

Eğer astım belirtilerinizin şiddetlendiğini düşünüyorsanız, bir hekime başvurmanız öneriliyor.

İleri yaşta bir kişiyim, kendimi izole etmeli miyim?

Uzmanlar aile üyelerinin bu kişileri sürekli gözlem altında tutmasını öneriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "yurt dışından gelen kişilerin, yaşlılarla temas kurmamasını" tavsiye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "yaşlıların kalabalık yerlerden uzak durması gerektiğini" söyledi.

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Kronik bir hastalığım varsa ne yapmalıyım?

Yüksek tansiyon hastaları, ciğerleriyle ilgili sıkıntıları olanlar ve bağışıklık sistemleri güçsüz olan kişilerin koronavirüs nedeniyle ciddi şekilde hasta olması olasılığı yüksek.

Bu risk grubundaki kişilerin, virüsün bulaşmasını engellemek noktasında ciddi önlemler alması gerekiyor ve eğer kendini iyi hissetmiyorsa bir hekime hızla başvurması tavsiye ediliyor.

Tip 1 ve 2 diyabet olan kişilerin de risk grubunda olduğu biliniyor ve bu kişilerin de kan şekeri seviyelerini düzenli takip etmeleri gerektiği tavsiye ediliyor.

Hamile kadınlar endişelenmeli mi?

Vakalar üzerinden elde edilen verilere göre, hamile kadınların daha büyük risk grubunda olduğunu gösteren bir kanıt yok. Onlar da tıpkı diğer insanlar gibi enfeksiyon olasılığını azaltılacak önlemleri almalılar.

Koronavirüs bir solunum yolu virüsü. Bu nedenle yüksek miktarda sigara kullananlar da risk grubunda olup olmadıklarını merak ediyor.

Uzmanlara göre, bu seviyede sigara içenler, riski azaltmak için ideal olarak tamamen sigarayı bırakmalı ya da çok azatlmalı.

İngiltere'de sigaranın zararları üzerine çalışan bir vakıf olan Ash'in yöneticisi Deborah Arnott, "Sigara içenlerin zatürre ve solunum enfeksiyonları kapma oranı, sigara içmeyenlere göre iki kat" diyor.