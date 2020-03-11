Koronavirüs - Merkel: Virüs dünya nüfusunun yüzde 60 ila 70'ine bulaşabilir

  • 11 Mart 2020
Almanya Başbakanı Angelan Merkel Telif hakkı Getty Images

Almanya Başbakanı Angelan Merkel, dünya nüfusunun yüzde60 ila 70'inin koronavirüs salgınından etkileneceğinin beklendiğini söyledi.

Yeni koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığının henüz bir tedavisi ya da aşısının bulunmadığını söyleyen Merkel, salgının yayılmasının engellenmesine odaklanılması gerektiğini savundu.

Koronavirüs haritası: Küresel dağılım

Veriler DSÖ'nün periyodik olarak açıkladığı sayılara dayanmaktadır. Her ülke için son veriyi yansıtmayabilir.

Vaka sayısı Ölüm sayısı
117.134 4.131
Vaka Ölümler
Çin 80.879 3.023
İtalya 10.149 631
İran 8.042 291
Güney Kore 7.513 54
Fransa 1.784 33
Almanya 1.457 2
İspanya 1.024 35
ABD 972 19
Diamond Princess yolcu gemisi 696 7
Japonya 514 9
Norveç 400
Büyük Britanya 382 6
İsviçre 332 2
Hollanda 321 3
İsveç 248
Belçika 239
Singapur 160
Danimarka 156
Avusturya 131
Malezya 117
Bahreyn 109
Avustralya 92 3
Yunanistan 89
Kanada 77
Kuveyt 65
Irak 61 6
Birleşik Arap Emirlikleri 59
Mısır 59 1
İzlanda 55
Tayland 53 1
San Marino 49 2
Tayvan 45 1
Hindistan 44
Lübnan 41
Finlandiya 40
İsrail 39
Çek Cumhuriyeti 38
Filipinler 33 1
Vietnam 31
Portekiz 30
Endonezya 27
Batı Şeria 26
Brezilya 25
İrlanda 24
Slovenya 23
Cezayir 20
Uman 18
Katar 18
Romanya 17
Pakistan 16
Polonya 16
Ekvador 15
Gürcistan 15
Suudi Arabistan 15
Şili 13
Hırvatistan 12
Macaristan 12
Arjantin 12 1
Estonya 10
Azerbaycan 9
Peru 9
Belarus 9
Kostarika 9
Letonya 8
Makedonya 7
Meksika 7
Slovakya 7
Güney Afrika 7
Rusya 7
Arnavutluk 6
Maldivler 6
Fransız Guyanası 5
Lüksemburg 5
Yeni Zelanda 5
Dominik Cumhuriyeti 5
Bulgaristan 4
Senegal 4
Afganistan 4
Malta 4
Bangladeş 3
Kamboçya 3
Kolombiya 3
Kamerun 2
Faroe Adaları 2
Martinik 2
Fas 2
Nijerya 2
Saint Martin (Fransız bölgesi) 2
Tunus 2
Kıbrıs 2
Bosna-Hersek 2
Moldova 1
Ermenistan 1
Andorra 1
Vatikan 1
Ürdün 1
Liechtenstein 1
Litvanya 1
Monaco 1
Nepal 1
Paraguay 1
Bhutan 1
Saint Barthélemy adası 1
Sırbistan 1
Sri Lanka 1
Togo 1
Ukrayna 1
Guernsey 1
Panama 1
Moğolistan 1
Brunei Sultanlığı 1
Cebelitarık 1

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü

Son güncelleme: 11.03.2020 03:50:00 GMT+3

Almanya Başbakanı Merkel, dün ilk kez parlamento oturumunda sarf ettiği bu sözleri bugün bir basın toplantısında Alman kamuoyu ile de paylaştı.

Merkel, dünya nüfusunun yüzde 60 ila 70'ine virüsün bulaşacağını söyledi ve "Zaman kazanmak zorundayız" dedi.

Almanya Başbakanı, sağlık sistemi üzerindeki baskının azaltılmasına odaklanılması gerektiğini de savundu.

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İnsanlı testler öne çekilebilir

Aşı üzerinde çalışan uzmanlar, son 20 yılda ortaya çıkan yeni koronavirüslerin hiçbirine karşı aşı geliştirilemediğini hatırlatıyor.

2003 yılındaki SARS salgınında aşı çalışmalarına katılmış olan Amerika'nın Teksas eyaletindeki Baylor Tıp Fakültesi'nden Peter Hotez, hızlandırılmış aşı çalışmalarının daha kötü sonuçlar doğurabileceğini savunuyor.

Hotez, 2003 yılında, SARS'a karşı aşılanan bazı hayvanların daha ağır belirtiler gösterdiğini anlatıyor.

Şubat ayı ortasında, Dünya Sağlık Örgütü'nün düzenlediği toplantıda bir araya gelen uzmanlar, "tehdidin büyüklüğü" nedeniyle, aşı geliştiricilerin hızlı hareket etmesi gerektiği konusunda uzlaştı.

Reuters haber ajansına konuşan toplantıya katılmış 4 kişi, hayvanlar üzerindeki testler bitmeden, insanlı testlerinin başlamasının kararlaştırıldığını aktardı

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