Koronavirüs aşısı: Dünya aşı bulmaya ne kadar yakın?

James Gallagher Sağlık ve Bilim Muhabiri
  • 11 Mart 2020
Bilim kadını Telif hakkı Getty Images

Koronavirüs 110'dan fazla ülkeye yayıldı ve her gün binlerce yeni vaka tespit ediliyor.

Şu anda insanları bu virüsten koruyabilecek bir aşı bulunmuyor.

Peki böyle bir aşının bulunması ne kadar sürebilir?

Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak?

Araştırmacılar Covid-19 hastalığına yol açan Sars-CoV-2 virüsüne karşı çeşitli aşılar geliştirdi ve bunların hayvanlar üzerindeki deneyleri başlamak üzere.

Bilim insanları insanlı deneyleri 2020 sonuna kadar tamamlayabilse bile bu aşıyı kitlesel olarak üretmek de zor bir iş olacak.

Bu nedenlerden ötürü, gerçekçi tahminlere göre bir aşının piyasaya çıkması 2021 ortasından itibaren mümkün.

Bütün bunlar eşi görülmemiş hızda gerçekleşiyor ve yeni aşı teknikleri kullanıldığı için her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerleyeceğinin garantisi yok.

Bugüne kadar insanlara bulaşan dört tür koronavirüs oldu. Nezleye yol açan bu virüslerin hiçbiri için bugüne kadar bir aşı bulunamadı.

Aşı her yaştan insanı korur mu?

Aşı kaçınılmaz olarak yaşlılarda daha az işe yarayacak. Bunun nedeni aşının yapısı değil, yaşlıların bağışıklık sistemlerinin aşılara az tepki vermesi.

Bunu her yılki grip aşılarında da görüyoruz.

Her ilacın, Parasetemol'ün bile yan etkileri vardır.

Aşının insanlar üzerindeki deneyleri başlamadan, nasıl yan etkileri olabileceğini kestirmek zor.

Aşı piyasaya çıkana kadar başka nasıl tedavi yöntemleri mevcut?

Enfeksiyonları önlemenin en iyi yolu hijyenden geçer.

Koronavirüs size bulaştıysa, muhtemelen etkilerini hafif bir şekilde yaşayacaksınız.

Şu an test aşamasında olan bazı anti-viral ilaçlar olsa da bu ilaçların ne kadar etkili olacağını bilemiyoruz.

Telif hakkı EPA
Image caption Koronavirüsün üzerindeki çıkıntılar bağışıklık sistemini aktive ediyor

Bir aşı nasıl yaratılır?

Aşılar, bakteri ve virüsleri güvenli bir şekilde bağışıklık sistemine tanıtıyor.

Böylece vücudumuz bakteri ve virüslerle mücadele etmeyi öğreniyor.

Tekrar bu bakteri ve virüslerle karşılaşması durumunda enfeksiyonla nasıl mücadele etmesi gerektiğini çoktan öğrenmiş oluyor.

Koronavirüs haritası: Küresel dağılım

Veriler DSÖ'nün periyodik olarak açıkladığı sayılara dayanmaktadır. Her ülke için son veriyi yansıtmayabilir.

Vaka sayısı Ölüm sayısı
117.134 4.131
Vaka Ölümler
Çin 80.879 3.023
İtalya 10.149 631
İran 8.042 291
Güney Kore 7.513 54
Fransa 1.784 33
Almanya 1.457 2
İspanya 1.024 35
ABD 972 19
Diamond Princess yolcu gemisi 696 7
Japonya 514 9
Norveç 400
Büyük Britanya 382 6
İsviçre 332 2
Hollanda 321 3
İsveç 248
Belçika 239
Singapur 160
Danimarka 156
Avusturya 131
Malezya 117
Bahreyn 109
Avustralya 92 3
Yunanistan 89
Kanada 77
Kuveyt 65
Irak 61 6
Birleşik Arap Emirlikleri 59
Mısır 59 1
İzlanda 55
Tayland 53 1
San Marino 49 2
Tayvan 45 1
Hindistan 44
Lübnan 41
Finlandiya 40
İsrail 39
Çek Cumhuriyeti 38
Filipinler 33 1
Vietnam 31
Portekiz 30
Endonezya 27
Batı Şeria 26
Brezilya 25
İrlanda 24
Slovenya 23
Cezayir 20
Uman 18
Katar 18
Romanya 17
Pakistan 16
Polonya 16
Ekvador 15
Gürcistan 15
Suudi Arabistan 15
Şili 13
Hırvatistan 12
Macaristan 12
Arjantin 12 1
Estonya 10
Azerbaycan 9
Peru 9
Belarus 9
Kostarika 9
Letonya 8
Makedonya 7
Meksika 7
Slovakya 7
Güney Afrika 7
Rusya 7
Arnavutluk 6
Maldivler 6
Fransız Guyanası 5
Lüksemburg 5
Yeni Zelanda 5
Dominik Cumhuriyeti 5
Bulgaristan 4
Senegal 4
Afganistan 4
Malta 4
Bangladeş 3
Kamboçya 3
Kolombiya 3
Kamerun 2
Faroe Adaları 2
Martinik 2
Fas 2
Nijerya 2
Saint Martin (Fransız bölgesi) 2
Tunus 2
Kıbrıs 2
Bosna-Hersek 2
Moldova 1
Ermenistan 1
Andorra 1
Vatikan 1
Ürdün 1
Liechtenstein 1
Litvanya 1
Monaco 1
Nepal 1
Paraguay 1
Bhutan 1
Saint Barthélemy adası 1
Sırbistan 1
Sri Lanka 1
Togo 1
Ukrayna 1
Guernsey 1
Panama 1
Moğolistan 1
Brunei Sultanlığı 1
Cebelitarık 1

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü

Son güncelleme: 11.03.2020 03:50:00 GMT+3

Aşı üretiminin ana yöntemi, bağışıklık geliştirilmesi hedeflenen virüsü kullanmak.

Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşıları, söz konusu virüslerin enfeksiyon oluşturmaya gücü yetmeyen zayıf versiyonlarıyla hazırlanıyor.

Yeni koronavirüs aşısı ise daya yeni ve deneysel bir aşı yaklaşımı olan "tak çalıştır" yöntemiyle geliştiriliyor.

Sars-CoV-2 adı verilen yeni virüsün genetik kodunu bildiğimiz için bir aşı geliştirmek daha hızlı olacak.

Bazı aşı uzmanları koronavirüsün genetik kodunun küçük bölümlerini alıp, tamamen zararsız virüslere enjekte etmeyi düşünüyor.

Telif hakkı Science Photo Library
Image caption Rusya'daki koronavirüs test kitleri

Böylece insanları koronavirüsün zayıflatılmış versiyonlarıyla aşılamak mümkün olabilir.

Bazı araştırmacılar ise koronavirüsün genetik kodlarının bir kısmını doğrudan insan vücuduna enjekte ederek bu virüsü bağışıklık sistemine tanıtmayı hedefliyor.

İlgili Konular

İlgili haberler