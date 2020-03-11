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Koronavirüs 110'dan fazla ülkeye yayıldı ve her gün binlerce yeni vaka tespit ediliyor.

Şu anda insanları bu virüsten koruyabilecek bir aşı bulunmuyor.

Peki böyle bir aşının bulunması ne kadar sürebilir?

Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak?

Araştırmacılar Covid-19 hastalığına yol açan Sars-CoV-2 virüsüne karşı çeşitli aşılar geliştirdi ve bunların hayvanlar üzerindeki deneyleri başlamak üzere.

Bilim insanları insanlı deneyleri 2020 sonuna kadar tamamlayabilse bile bu aşıyı kitlesel olarak üretmek de zor bir iş olacak.

Bu nedenlerden ötürü, gerçekçi tahminlere göre bir aşının piyasaya çıkması 2021 ortasından itibaren mümkün.

Bütün bunlar eşi görülmemiş hızda gerçekleşiyor ve yeni aşı teknikleri kullanıldığı için her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerleyeceğinin garantisi yok.

Bugüne kadar insanlara bulaşan dört tür koronavirüs oldu. Nezleye yol açan bu virüslerin hiçbiri için bugüne kadar bir aşı bulunamadı.

Aşı her yaştan insanı korur mu?

Aşı kaçınılmaz olarak yaşlılarda daha az işe yarayacak. Bunun nedeni aşının yapısı değil, yaşlıların bağışıklık sistemlerinin aşılara az tepki vermesi.

Bunu her yılki grip aşılarında da görüyoruz.

Her ilacın, Parasetemol'ün bile yan etkileri vardır.

Aşının insanlar üzerindeki deneyleri başlamadan, nasıl yan etkileri olabileceğini kestirmek zor.

Aşı piyasaya çıkana kadar başka nasıl tedavi yöntemleri mevcut?

Enfeksiyonları önlemenin en iyi yolu hijyenden geçer.

Koronavirüs size bulaştıysa, muhtemelen etkilerini hafif bir şekilde yaşayacaksınız.

Şu an test aşamasında olan bazı anti-viral ilaçlar olsa da bu ilaçların ne kadar etkili olacağını bilemiyoruz.

Telif hakkı EPA Image caption Koronavirüsün üzerindeki çıkıntılar bağışıklık sistemini aktive ediyor

Bir aşı nasıl yaratılır?

Aşılar, bakteri ve virüsleri güvenli bir şekilde bağışıklık sistemine tanıtıyor.

Böylece vücudumuz bakteri ve virüslerle mücadele etmeyi öğreniyor.

Tekrar bu bakteri ve virüslerle karşılaşması durumunda enfeksiyonla nasıl mücadele etmesi gerektiğini çoktan öğrenmiş oluyor.

Koronavirüs haritası: Küresel dağılım Veriler DSÖ'nün periyodik olarak açıkladığı sayılara dayanmaktadır. Her ülke için son veriyi yansıtmayabilir. Haritayı görmek için ekranı kaydırın Vaka sayısı Ölüm sayısı 117.134 4.131 Vaka 100.000 10.000 1.000 100 10 Vaka Ölümler Çin 80.879 3.023 İtalya 10.149 631 İran 8.042 291 Güney Kore 7.513 54 Fransa 1.784 33 Almanya 1.457 2 İspanya 1.024 35 ABD 972 19 Diamond Princess yolcu gemisi 696 7 Japonya 514 9 Norveç 400 Büyük Britanya 382 6 İsviçre 332 2 Hollanda 321 3 İsveç 248 Belçika 239 Singapur 160 Danimarka 156 Avusturya 131 Malezya 117 Bahreyn 109 Avustralya 92 3 Yunanistan 89 Kanada 77 Kuveyt 65 Irak 61 6 Birleşik Arap Emirlikleri 59 Mısır 59 1 İzlanda 55 Tayland 53 1 San Marino 49 2 Tayvan 45 1 Hindistan 44 Lübnan 41 Finlandiya 40 İsrail 39 Çek Cumhuriyeti 38 Filipinler 33 1 Vietnam 31 Portekiz 30 Endonezya 27 Batı Şeria 26 Brezilya 25 İrlanda 24 Slovenya 23 Cezayir 20 Uman 18 Katar 18 Romanya 17 Pakistan 16 Polonya 16 Ekvador 15 Gürcistan 15 Suudi Arabistan 15 Şili 13 Hırvatistan 12 Macaristan 12 Arjantin 12 1 Estonya 10 Azerbaycan 9 Peru 9 Belarus 9 Kostarika 9 Letonya 8 Makedonya 7 Meksika 7 Slovakya 7 Güney Afrika 7 Rusya 7 Arnavutluk 6 Maldivler 6 Fransız Guyanası 5 Lüksemburg 5 Yeni Zelanda 5 Dominik Cumhuriyeti 5 Bulgaristan 4 Senegal 4 Afganistan 4 Malta 4 Bangladeş 3 Kamboçya 3 Kolombiya 3 Kamerun 2 Faroe Adaları 2 Martinik 2 Fas 2 Nijerya 2 Saint Martin (Fransız bölgesi) 2 Tunus 2 Kıbrıs 2 Bosna-Hersek 2 Moldova 1 Ermenistan 1 Andorra 1 Vatikan 1 Ürdün 1 Liechtenstein 1 Litvanya 1 Monaco 1 Nepal 1 Paraguay 1 Bhutan 1 Saint Barthélemy adası 1 Sırbistan 1 Sri Lanka 1 Togo 1 Ukrayna 1 Guernsey 1 Panama 1 Moğolistan 1 Brunei Sultanlığı 1 Cebelitarık 1 Devamını göster Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü

Aşı üretiminin ana yöntemi, bağışıklık geliştirilmesi hedeflenen virüsü kullanmak.

Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşıları, söz konusu virüslerin enfeksiyon oluşturmaya gücü yetmeyen zayıf versiyonlarıyla hazırlanıyor.

Yeni koronavirüs aşısı ise daya yeni ve deneysel bir aşı yaklaşımı olan "tak çalıştır" yöntemiyle geliştiriliyor.

Sars-CoV-2 adı verilen yeni virüsün genetik kodunu bildiğimiz için bir aşı geliştirmek daha hızlı olacak.

Bazı aşı uzmanları koronavirüsün genetik kodunun küçük bölümlerini alıp, tamamen zararsız virüslere enjekte etmeyi düşünüyor.

Telif hakkı Science Photo Library Image caption Rusya'daki koronavirüs test kitleri

Böylece insanları koronavirüsün zayıflatılmış versiyonlarıyla aşılamak mümkün olabilir.

Bazı araştırmacılar ise koronavirüsün genetik kodlarının bir kısmını doğrudan insan vücuduna enjekte ederek bu virüsü bağışıklık sistemine tanıtmayı hedefliyor.