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ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri 30 gün askıya aldığını açıkladı.

Televizyondan ulusa seslenen Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'den gelenlerin seyahatlerinin kısıtlanması konusunda ABD gibi yeterince hızlı davranmadığını söyledi.

Cuma günü yürürlüğe girecek kararın İngiltere'yi kapsamadığını belirten Trump, "Güçlü ama gerekli önlemler almamız gerek" dedi.

Trump'ın açıkladığı karar Türkiye'yi de kapsamıyor.

Karardan etkilenecek Schengen Bölgesi'ndeki 26 ülke ise şunlar:

Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre.

ABD Kongresi'ne de çağrıda bulunan Trump, koronavirüs salgınının Amerikan ekonomisine olumsuz etkilerinin giderilmesi için vergilerin azaltılması gerektiğini vurguladı ve Kongre üyelerinden destek istedi. Trump, küçük işletmelere de milyarlarca dolar kredi vermeyi planladıklarını açıkladı.

Trump'ın açıklamasının ardından Asya borsalarında düşüş gözlendi. Tokyo Borsası'nda Nikkei, Hong Kong Borsası'nda Hang Seng endeksinde düşüş oranı yaklaşık yüzde 3 oldu.

Koronavirüs nedeniyle New York Borsası'nda Dow Jones endeksi Şubat ayından bu yana yaklaşık yüzde 20 düşmüştü.

ABD'de, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri Başkan Yardımcısı Mike Pence koordine ediyor.

New York Valisi Andrew Cuomo Çarşamba günü koronavirüsle mücadele amacıyla eyaletin kuzeyindeki New Rochelle kentinde 1,6 kilometre uzunluğunda bir alanda "karantina bölgesi" oluşturulduğunu açıklamıştı.

Yaklaşık 77 bin nüfuslu New Rochelle'de ulusal muhafız birlikleri de görev yapacak. Ulusal muhafız birlikleri, sokakların temizlenmesine ve halka yiyecek dağıtılmasına yardımcı olacak.

New York'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki kentte okullar ve ibadethaneler de iki hafta kapalı olacak.

Telif hakkı EPA Image caption New Rochelle'de yürüyen maskeli bir Amerikalı

Dünyada ve ABD'de son durum ne?

İstatistik sitesi Worldometers'a göre Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüsün tespit edildiği kişilerin sayısı 126 bini, virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı yüzünden ölenlerin sayısı 4 bin 600'ü aştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Çarşamba günü koronavirüsü "pandemi" (salgın) olarak sınıflandırdı.

Virüs Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayılmış durumda.

ABD'de şu ana kadar 1301 koronavirüs vakası görüldü.

Ülkede Covid-19 hastalığı sonucu 38 kişi hayatını kaybetti.

Bu kişilerden 24'ü Washington eyaletinde yaşıyor.