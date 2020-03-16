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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Pazar günü sürpriz bir şekilde faiz indirimine gitmesi ve 700 milyar dolarlık varlık alım programına başladığını açıklaması piyasalarda koronavirüs nedeniyle oluşan paniğin önüne geçemedi.

Asya'da piyasaların açılmasıyla başlayan düşüş Avrupa borsalarına da yansıdı.

Fed, Pazar günü yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının birçok ülkede ekonomik aktiviteye zarar verdiğini belirterek faizi yüzde 0 ile yüzde 0,25 bandına indirdi.

Fed'in belirlediği faiz oranı, hem finansal kuruluşların kısa süreli borçlanması hem de tüketici faizlerinin belirlenmesinde etkili.

Fed bu adımı atırken dünyanın diğer merkez bankalarıyla işbirliği içinde bu kararı aldığını açıkladı. Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Çin, Güney Kore ve Filipin Merkez Bankaları da faiz indirdi veya acil durum önlemleri açıkladı.

Piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin de bu Perşembe günü yapacağı toplantıda faiz indirimine gideceği beklentisi ağırlık kazandı.

Bloomberg dolar endeksi yüzde 0,4 değer kaybı yaşasa da Dolar/TL kurunda gün içinde yüzde 1 oranında yükseliş görüldü.

Dolar/TL, 6,40 seviyesini test etmeye başlamış durumda.

Son altı yılın en büyük değer kayıpları

Fed'in Pazar günü yaptığı açıklamanın ardından ABD'de vadeli endeks kontratları düştü.

Pazartesi günü ise piyasalar son altı yıldan beri görülen en büyük kayıplarını yaşadı.

Avrupa borsaları dünyanın başlıca merkez bankalarının koronavirüs salgını nedeniyle aksayan ekonomiye destek önlemleri almasına rağmen yatırımcılar arasında devam eden paniğin etkisiyle sert geriledi.

İtalya ve İspanya başta olmak üzere Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde sosyal hayatın kısıtlanması ve kimilerinde sınırların kapanması üzerine piyasalar sert tepki verdi.

European Stoxx 600 endeksinde yüzde 8'lik bir kayıp yaşandı.

Yolculuk, seyahat ve tatil ile ilişkili hisse senetlerinde yüzde 14'ü aşkın kayıp görüldü.

Türkiye'de de Borsa İstanbul 100 endeksinde yüzde 7'nin üzerinde değer kaybı yaşandı.

EasyJet yüzde 27 değer kaybetti

Londra'nın FTSE 100 endeksi yüzde 7 kayıp yaşadı.

Fransa'nın Cac 40 endeksi yüzde 9'dan fazla düştü. Almanya'nın Dax endeksi de yüzde 8'den fazla değer kaybetti.

Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi günlük yüzde 7'den fazla düştü.

Havayolları en büyük düşüşü yaşayan şirketler olurken Tui hisseleri yüzde 28, EasyJet yüzde 27, British Airways'in sahibi olan IAG yüzde 22, Air France-KLM yüzde 17 değer kaybetti.

Yatırımcıların en büyük kaygısının virüsün piyasaları daha şiddetli vurması takdirinde merkez bankalarının elinde yeteri kadar cephaneliğin kalmadığına yönelik.