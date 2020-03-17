Koronavirüs: ABD Başkanı Trump, salgının tüm yaz sürebileceğini söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde koronavirüs salgınından kaynaklı krizin yaz sonuna kadar, belki daha da uzun sürebileceğini söyledi. 10 kişiden daha kalabalık buluşmaların iptal edilmesi çağrısı yaptı.

Beyaz Saray'da konuşan Trump, gelecek 15 gün boyunca 10'dan fazla kişinin bir araya geleceği mekanlardan uzak durulması gerektiğini, barlar, restoranlar, spor salonlarına gidilmemesi gerektiğini söyledi. "Ülke görünmeyen ama çok hızla yayılan bir düşmanla karşı karşıya" dedi.

ABD'de 4712 kişi koronavirüse yakalandı, 91 kişi hayatını kaybetti.

Pazartesi günü açıklanan koronavirüsten korunma rehberine göre, 60 yaş üzeri tüm Amerikalıların evde kalması, mümkün olan herkesin evde çalışması ve eğitimine devam etmesi istendi.

Keyfi seyahatler, zorunlu olmayan alışverişler ve sosyal etkinliklere ara verilmesi, yaşlıların kaldığı evlerden ve yurtlardan uzak durulması gerektiği belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan herkesin, birlikte yaşadığı herkesle beraber evde kendi kendini karantinaya alması istendi.

Daha önce salgının haftalar sürebileceğini söyleyen Trump, bu kez gazetecilerin sorusu üzerine Ağustos ayına ya da daha ileri bir tarihe kadar devam edebileceğini belirtti.

Beyaz Saray koronavirüsle mücadele koordinatörü Deborah Birx, açıklanan önlemlere 15 gün boyunca herkes uyduğu takdirde ciddi bir değişim göreceklerini söyledi.

"Gençler, kendilerine zararı olmadığını düşünse bile sosyal teması kesmeli. Onlar virüsün yayılmasını engelleyecek çekirdek grubun içinde.

"Aynı zamanda virüsten etkilense bile çok hafif semptomlar gösteren, kendisini iyi hisseden çok sayıda insan olduğunu biliyoruz. Ama onlar da sosyalleşmemeli çünkü virüsü yaymaya devam ediyorlar."

Ülke içinde seyahat yasağı getirmek için henüz erken olduğunu ancak bazı bölgelere özel kısıtlamaların getirilebileceğini söyleyen Trump, henüz ABD-Kanada sınırının kapatılmasıyla ilgili bir karar da almadıklarını ancak konuyu düşündüklerini belirtti.

Kanada sınırlarını kapattı

Telif hakkı Getty Images Image caption Kanada sınırında ABD ile ticaret devam ediyor

Kanada ise ABD vatandaşları dışında, daimi oturum izni olmayan tüm yabancıların ülkeye girişi yasaklandı.

Eşinde koronavirüs tespit edildiği için evinde kendi kendini karantinaya alan Başbakan Justin Trudeau, evinden yaptığı açıklamada, özellikle yurt dışından gelenlerle sosyal temasın da kesilmesini istedi:

"Kanada vatandaşı olmayan ya da daimi oturum izni olmayan herkesin Kanada'ya girişini yasaklayacağız. Olağandışı bir durumda aldığımız kritik bir önlem.

"Evde kalmak da toplumu ve kendinizi korumanız için önemli bir adım. Hepimiz buna uymak zorundayız."

Kanada'da 441 kişide koronavirüs tespit edildi. Ölü sayısı 4.

Washington DC'de 6 kişi daha hayatını kaybetti

Beyaz Saray'ın ve yönetim binalarının bulunduğu başkent Washington DC'de ölü sayısı, Pazartesi eklenen 6 kişiyle birlikte 48'e ulaştı.Hastalığın tespit edildiği kişi sayısı da 904'e çıktı.

Şehrin belediye başkanı Muriel Bowser, gece kulüplerinin, sinemaların, tiyatroların ve spor salonlarının iki hafta boyunca kapatılmasını emretti. Restoran ve barlara da sadece evlere servis izni veriliyor. 50 kişiden kalabalık grupların bir araya gelmesi de yasaklandı.

Yasaklar 31 Mart'a kadar sürecek.

40 eyalette acil durum ilan edildi

ABD'deki 50 eyaletten 40'ında "acil durum" ilan edildi. 29 eyalette okullar kapatıldı.

Milyonlarca Amerikalı evden çalışıyor. Birçok mekan ikinci bir duyuruya kadar kapandığı için New York gibi kalabalık merkezlerde kalabalık azaldı.

San Francisco da Salı gecesinden itibaren 3 hafta süreyle tecrit uygulayacak. California'da insanların evlerinden acil ihtiyaçlar dışında çıkması da yasaklanacak.

Son yüzyılda ilk kez ABD Yüksek Mahkemesi de görüşmeleri erteledi.

Kentucky eyaletinde karantinaya girmeyi reddeden 53 yaşındaki bir koronavirüs hastası da polis gözetiminde zorla karantinaya alındı.

Trump'ın Florida'daki tatil mekanında bulunan golf sahasını, koronavirüslü hastaların ziyaret ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine mekan tamamen kapatılarak dezenfekte çalışmaları başladı.

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McDonald's ve Starbucks sadece evlere servis yapacak

Hızlı yemek zinciri McDonald's ve kahve zinciri Starbucks da ABD'deki tüm dükkanların yeme-içme mekanlarının kapatılması ve sadece evlere servis hizmetinin sürdürülmesi kararı aldı.

Starbucks'ın kararı Kanada'yı da kapsıyor.

Ön seçimler erteleniyor

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesi Demokrat adayın belirlenmesi için yapılan önseçimler de erteleniyor.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Senatör Bernie Sanders arasında devam eden ve Trump'a karşı yarışacak adayı belirleyecek olan seçimler için Salı günü dört eyalette oylama yapılacaktı: Arizona, Illinois, Florida ve Ohio.

Georgia, Louisiana ve Kentucky'de seçimler zaten ertelenmişti.

Ohio'da da savcının itirazına ragmen valilik kararıyla seçim ertelendi.