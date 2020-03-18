ABD Başkanlık seçimi - Demokratların adaylık yarışında Joe Biden önde

Telif hakkı AFP Image caption Joe Biden ve Bernie Sanders

Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump'a karşı yarışacak Demokrat adayın belirlenmesi için ön seçimler, koronavirüs engeline takılarak da olsa sürüyor. Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, yarışı önde götürüyor.

Joe Biden, 2016'daki ön seçimleri Hillary Clinton'a karşı kaybeden Bernie Sanders'I üç eyalette daha yendi.

Biden, Salı günü Florida, Illinois ve Arizona'da yapılan ön seçimlerin tümünü önde tamamladı. Sayımın neredeyse tamamlandığı Florida'da Biden oyların yüzde 62'sini aldı. Illinois'de yüzde 59'unu aldı.

Yerel basına göre sayımın kısmen yapıldığı Arizona'da da Biden yarışı önde götürüyor.

Üç eyaletteki zaferin ardından Biden, Demokratların başkan adayı olabilmesi için gerekli olan 1,991 delege sayısına daha da yaklaştı. Şu an Biden'ın bin 147, Sanders'ın 861 delegesi var.

Koronavirüs salgının büyük oranda etkilenen Ohio'da da Salı günü yapılması planlanan ön seçimler ertelenirken, bu eyaletlerde de katılımın düşük olması bekleniyordu. Ancak özellikle Florida'da, 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı 2018'dkei önseçimlere göre katılımın arttığı görüldü.

Oy kullanma merkezlerinin girişlerine dezenfektanlar konuldu.

Georgia, Lousiana, Maryland ve Kentucky'de de ön seçimler ertelenmişti. Puerto Rico'da da 29 Mart için planlanan ön seçimlerin ertelenebileceği belirtildi.

Ön seçimlerin yapıldığı ilk eyaletlerde hedeflediği oy oranına ulaşamayan Biden, geçen ay Güney Carolina'daki ön seçimde zafer kazanarak seçim kampanyasını yeniden canlandırmıştı.

Ön seçimler 18 eyalette daha yapılacak.

Florida'daki araştırma şirketlerine göre, Biden'a oy verenlerin 4'te 3'ü, Trump karşısında Sanders'a göre "kazanma ihtimali daha yüksek olduğu için" bu tercihi yaptı.