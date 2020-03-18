Koronavirüs (Covid-19): Yüzümüze neden dokunuruz, bunu nasıl engeller ya da azaltırız?
Tüm dünyada koronavirüse karşı önerilen başlıca önlemler arasında, elleri sıkça yıkamak ve yüze dokunmaktan kaçınmak geliyor. Ancak yüze dokunmaktan kaçınabilmek kolay bir şey değil.
Bu edinimin arkasında anne karnına kadar uzanan süreç yer alıyor. Öyle ki uzmanlar, kedilerin ve köpeklerin de benzer davranışları gösterdiğini ortaya koyuyor.
BBC'ye konuşan psikolog Natasha Tiwari'ye göre bu alışkanlığı ortadan kaldırmak neredeyse imkansız olsa da, azaltmanın yolları bulunuyor.
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