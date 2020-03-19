Telif hakkı EPA Image caption İtalya'nın Brescia kentindeki bir hastane

İtalya'da koronavirüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 427 artarak 3405'e ulaştı. Böylece resmi verilere göre yaklaşık 60 milyon nüfuslu İtalya'daki can kaybı sayısı, yaklaşık 1,5 milyar nüfusa sahip Çin'i geçmiş oldu.

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı ve bugüne kadar en yaygın görüldüğü ülke olan Çin'de resmi verilere göre ölü sayısı 3245. Çin'deki vaka sayısı yaklaşık 81 bin olarak açıklandı.

İtalya'daki toplam vaka sayısı ise son 24 saatte 5322 artış göstererek 41 bin 35'e çıktı.

Karantina önlemleri sıkılaşabilir

İtalya'da her akşam düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan verilere göre bugüne kadar koronavirüs teşhisi koyulan 4440 kişi daha sonra iyileşti. Halen 2498 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor. 15 bin 757 kişi hastanelerde tedavi altında, 14 bin 935 kişi ise ev ortamında tecritte tutuluyor.

Yapılan test sayısı 182 binin üzerinde.

Ülkedeki ölümlerin yaklaşık üçte ikisi ve toplam vakaların yaklaşık yarısı kuzeydeki Lombardia bölgesinden.

İtalya'da ilk olarak kuzey bölgelerinde uygulanmaya başlanan, 12 Mart'ta da ülke geneline yayılan karantina tedbirlerinin etkisinin 2 haftadan önce görülmesi beklenmiyor.

Karantina tedbirlerine rağmen virüsün yayılması yavaşlatılamazsa daha sıkı önlemler alınması ve karantina süresinin uzatılması da gündemde.

İtalya İçişleri Bakanlığı, 8 gün içinde karantina kurallarını ihlal eden 53 bin kişi hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı. Özellikle açık havada yürüyüş, koşu gibi spor aktivitelerine izin verilmesinin "suistimal edildiği" haberleri geliyor. Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, dışarıda egzersiz yapmanın da yasaklanmasını değerlendirdiklerini söyledi.

Telif hakkı EPA Image caption İtalya'da ilk olarak koronavirüs görülen ve hastaneden taburcu edilen Çinli turist çift

İlk ölüm 21 Şubat'taydı

Koronavirüs, İtalya'da ilk olarak Ocak ayı sonunda Çinli bir turist çiftte görüldü. Roma'da bulaşıcı hastalıklar hastanesi Spallanzani'de tedavi gören Çinli çift bugün taburcu edildi.

İtalya'da, Çin'le bağlantısı tespit edilemeyen ilk hasta ise kuzeydeki Lombardia bölgesinde Lodi ilinden Mattia isimli 38 yaşındaki bir İtalyan oldu. 20 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi gören Mattia, geçen hafta yoğun bakımdan çıktı.

İlk aşamada, Mattia'nın virüsü, Çin'den dönen bir arkadaşından kaptığından şüpheleniliyordu ancak yapılan testlerde Çin'den gelen bu kişide virüse rastlanmadı. İtalya'da "sıfır numaralı hasta" olarak adlandırılan ilk kişinin kim olduğu ise hala netleşmiş değil.

Ülkede ilk ölüm ise 21 Şubat'ta Veneto bölgesindeki Vo kasabasında yaşandı.

21 Şubat'tan bu yana geçen yaklaşık 4 haftalık sürede ise ölümler özellikle son günlerde hızla artarak 3405'e ulaştı.

Son 24 saat içinde 427 yeni ölüm kaydedilirken, dün bu sayı 475, önceki gün ise 345 olarak açıklanmıştı.

Telif hakkı EPA Image caption İtalya'da gemiye binerken ateşi ölçülen bir turist

Ocak sonunda acil durum ilan edildi

Avrupa'da en fazla Çinli turist çeken ülke olan İtalya, Ocak ayı sonunda Roma'da Çinli bir turist çiftte koronavirüs tespit edilmesi üzerine 30 Ocak'ta Çin ile doğrudan uçuşları durdurmuş ve 31 Ocak'ta acil durum ilan etmişti.

Ancak İtalya'da ilk aşamada alınan önlemlerin etkisiz kaldığı ve virüsün ilk görüldüğü bölgelerde gerekli protokollerin uygulanmasında gecikildiği eleştirileri yapılıyor.

İtalya ile Çin arasındaki karşılıklı uçuşların durdurulmasına rağmen, aktarmalı olarak Çin'den İtalya'ya gelen kişilere yönelik özel bir tedbir uygulanmadı. Doğrudan uçuşların iptal edilmesi yüzünden, aktarmalı olarak Çin'den ülkeye gelenleri takip etmenin zorlaştığı belirtiliyor.

Koronavirüsün en yaygın görüldüğü kuzey bölgelerinin Çin ile yoğun ticari bağlara sahip olduğu da biliniyor.

Ülkede virüsün ilk yayılmaya başladığı kuzeydeki Lombardia bölgesinde bir hastanenin, 20 Şubat'ta tespit edilen ilk hasta için gerekli protokolleri uygulamakta geç kaldığı da ortaya çıkmıştı.

23 Şubat'ta ülkenin kuzeyindeki 11 kasabaya giriş-çıkış yasağı getirilmiş, daha sonra aşamalı olarak bu karantina tedbirleri ülke geneline yayılmıştı.

Grafiklerle koronavirüs salgını: Çin'de, İtalya'da durum ne?