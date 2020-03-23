Koronavirüs: İtalya'daki ölümlerin çoğunluğu neden Lombardia'da?

Telif hakkı Getty Images Image caption Milano'da bir kadın koronavirüs nedeniyle kan bağışında bulunuyor

Koronavirüs krizinin en ağır seyrettiği ülkenin İtalya olması sebebiyle diğer ülkelerde "İtalya gibi olur muyuz?" sorusu sorulurken, İtalya'nın geri kalanında da "Lombardia bölgesi gibi olur muyuz?" endişesi hakim.

İtalya genelindeki koronavirüs ölümlerinin yaklaşık 3'te 2'si, ülkenin 20 bölgesinden biri olan Lombardia'da meydana geldi. Dün açıklanan son verilere göre 5476 ölümden 3456'sı Lombardia'dan. Ülke çapındaki toplam 59 bin 138 vakanın da 27 bin 206'sı Lombardia'da görüldü.

Bu veriler, Lombardia'da yüzde 12,7 ile rekor bir ölüm oranına işaret ediyor. İtalya genelinde ölüm oranı son verilere göre yüzde 9 civarında ancak Lombardia bölgesi hesap dışında tutulduğunda ülkenin geri kalanındaki ölüm oranı yüzde 6 civarına düşüyor.

Lombardia'da dünkü veriler, koronavirüs taşıyan 1142 kişinin yoğun bakımda olduğunu gösteriyordu. Bölge genelinde yoğun bakım ünitesi sayısı artırılmaya çalışılsa da mevcut kapasitenin 1250 ile sınırlı olduğu belirtiliyor.

Gelişmiş sanayisi ve yüksek refah seviyesiyle ekonomik açıdan büyük önem taşıyan bir bölge olan Lombardia, kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla açısından da 38 bin 200 euro ile ülke içinde ikinci sırada geliyor. Ülkede genel olarak güneye doğru GSYH miktarı azalıyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Milano'da yoğun bakım merkezi haline getirilmiş bir spor merkezinin dışında doktorlar ambulans bekliyor

Sağlık sistemi de ülkenin en iyileri arasında gösterilen Lombardia'da yaşanan koronavirüs krizi, özellikle refah seviyesi daha düşük ve sağlık sistemi daha sıkıntılı bölgelerde kaygıyla izleniyor.

Lombardia'da virüsün neden bu kadar yayıldığı ve sıra dışı biçimde yüksek can kaybına yol açtığı sorusuna yanıt aranıyor. Bu sorunun yanıtını kesin olarak vermek henüz mümkün olmasa da bilim insanları, analistler ve gazetecilerin üzerinde durdukları başlıca etkenler arasında bir dizi hata, talihsizlik ve hazırlıksızlık ihtimalleri de sıralanıyor. Bu etken ve ihtimallerden bazıları şöyle:

Yaklaşık 10 milyonluk nüfusuyla İtalya'nın en kalabalık bölgesi olan Lombardia, nüfus yoğunluğu bakımından ise Campania'dan sonra ikinci sırada. Bölgede 65 yaş üstü nüfus da 2 milyon 270 bin ile İtalya'nın en büyüğü.

Lombardia, İtalya'da Çin ile ticari bağları en fazla olan bölge.

Lombardia, Avrupa genelinde, Çin'le ilgisi belirlenemeyen ilk vakaların ortaya çıktığı ve yayıldığı bölgeydi. Bölgenin bu krize "hazırlıksız yakalandığı" görüşü yaygın.

Bölgede ilk vaka 20 Şubat'ta tespit edildi. Bu vakanın 18 Şubat'ta da şikayetleri nedeniyle hastaneye gittiği ancak test yapılmadığı ve evine dönmesine izin verildiği ortaya çıktı. Çok aktif bir sosyal hayatı olduğu belirtilen "Mattia" isimli bu ilk hasta hem çevresine hem de hastaneye virüsün yayılmasına neden oldu.

Mattia'nın virüsü nasıl kaptığı ise belirlenemedi. Dolayısıyla bölgede virüsün esasında çok daha önceden yayılmaya başladığı, müdahalede geç kalındığı tahmin ediliyor.

Virüsün hastaneden yayılması da bir başka etken. Uzmanlar, hastanelerin gerekli önlemler alınmazsa virüslerin yayılmasında bir "amplifikatör" görevi görebileceğini söylüyor.

Ocak ayı sonunda Roma'da Çinli bir turist çiftte koronavirüs bulunması üzerine İtalyan hükümeti 30 Ocak'ta Çin'le doğrudan uçuşları durdurmuş ve 31 Ocak'ta acil durum ilan etmişti. Ancak İtalya'nın bölgesel idari yapısı ve sağlık sisteminin bölge yönetimlerinin yetki alanında olması nedeniyle merkezi koordinasyonda güçlükler yaşandığı belirtiliyor.

Lombardia'nın kalabalık ve aktif bir bölge olması da virüsün henüz tespit edilemeden önce yayılmasını hızlandırdı. 19 Şubat'ta Milano'da oynanan Atalanta-Valencia maçı, karnaval kutlamaları virüsün hızla yayılması için elverişli ortam oluşturdu.

Koronavirüs krizinin ilk aşamalarında ekonominin darbe alması endişesiyle yapılan etkinlikler de şimdi eleştiriliyor. Bunlardan biri de, iktidar ortağı Demokratik Parti'nin lideri Nicola Zingaretti'nin de katıldığı "panik karşıtı" bir sosyal etkinlikti. 27 Şubat'ta Milano'da yapılan bu etkinlikte Zingaretti "Alışkanlıklarımızı kaybetmeyelim, Milano'yu ve İtalya'yı durduramayız. Ekonomimiz korkudan daha güçlü: Dışarı çıkıp bir aperitif, bir kahve içelim ya da bir pizza yiyelim" mesajı vermişti. Zingaretti 7 Mart'ta ise koronavirüs kaptığını açıkladı.