Koronavirüs: Covid-19 nedir, salgının önlenmesi için neler yapılmalı?
2019'un Aralık ayında Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Vuhan şehrinde koronavirus ailesinden yeni bir virüs tespit edildiğini duyurdu.
İlerleyen günlerde virüs, başta komşu ülkelerde olmak üzere katlanan vakalar halinde yayıldı.
Virüsü bir şehir ya da ülke ile ilişkilendirmek istemeyen DSÖ, salgının adını 11 Şubat'ta COVID - 19 olarak duyurdu.
Peki Covid-19 Nasıl bulaşır? Vücuda etkileri nelerdir? Salgınlarla nasıl mücadele ediliyor?
Haber-Grafik: Mesut Ersöz
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