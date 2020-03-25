Fotoğraflarla: İngiltere’de koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklar

  • 25 Mart 2020

İngiltere'de koronavirüse karşı alınan sert önlemler sokakların boşalmasına yol açtı.

Başbakan Boris Johnson, koronavirüsün yayılmasına karşı izlenecek politikaları açıklarken aynı haneden insanlar dışında ikiden fazla kişinin kamusal alanlarda bir araya gelmesini yasakladı. Telif hakkı Getty Images
Image caption Başbakan Boris Johnson, koronavirüsün yayılmasına karşı izlenecek politikaları açıklarken aynı haneden insanlar dışında ikiden fazla kişinin kamusal alanlarda bir araya gelmesini yasakladı.
Londra metrosunda çoğu sefer Jubilee hattındaki bu sefer gibi boştu… Telif hakkı PA Media
Image caption Londra metrosunda çoğu sefer Jubilee hattındaki bu sefer gibi boştu…
Ama District hattındaki bu tren gibi bazı seferler çok kalabalıktı, Başbakan Johnson'ın "zorunda değilseniz işe gitmeyin" çağrısına rağmen. Telif hakkı Terry Dolzyc
Image caption Ama District hattındaki bu tren gibi bazı seferlerse çok kalabalıktı, Başbakan Johnson'ın "zorunda değilseniz işe gitmeyin" çağrısına rağmen.
Johnson halkın yalnızca bazı durumlarda evden çıkabileceğini açıkladı. Telif hakkı PA Media
Image caption Johnson halkın yalnızca bazı durumlarda evden çıkabileceğini açıkladı.
Bunlardan biri, günde bir kere yürüyüş, koşu veya bisiklet gibi bir spor için evden çıkma hakkı. Fakat bunda da insanların araya mesafe koyması bekleniyor. Telif hakkı PA Media
Image caption Bunlardan biri, günde bir kere yürüyüş, koşu veya bisiklet gibi bir spor için evden çıkma hakkı. Fakat bunda da insanların araya mesafe koyması bekleniyor.
Bireylerin başka hanelerden kişilerle birlikte spor yapması yasak. Telif hakkı Jacob King
Image caption Bireylerin başka hanelerden kişilerle birlikte spor yapması yasak.
Ordu birlikleri Londra merkezindeki St. Thomas Hastanesi'ne koruyucu ekipman tedarikine yardımcı oldu. Telif hakkı Getty Images
Image caption Ordu birlikleri Londra merkezindeki St. Thomas Hastanesi'ne koruyucu ekipman tedarikine yardımcı oldu.
Leicestershire'daki M1 otoyolu, sıradanlaşmış iş çıkışı trafiğinden yoksundu. Telif hakkı PA Media
Image caption Leicestershire'daki M1 otoyolu, sıradanlaşmış iş çıkışı trafiğinden yoksundu.
Otoyoldaki tabelalarla halka mecbur kalmadıkça seyahat etmemeleri söylendi. Telif hakkı Getty Images
Image caption Otoyoldaki tabelalarla halka mecbur kalmadıkça seyahat etmemeleri söylendi.
Ülkede tüm dükkanlar kapatılırken bunlara çok sayıda da istisna getirildi: Marketler, benzinlikler, postaneler, çamaşırhaneler, bisiklet mağazaları, petshoplar, nalburlar, bankalar… Telif hakkı PA Media
Image caption Ülkede dükkanlar kapatılırken bunlara çok sayıda da istisna getirildi: Marketler, benzinlikler, postaneler, çamaşırhaneler, bisiklet mağazaları, petshoplar, nalburlar, bankalar…
Gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçları satın almak için evden çıkmaya izin veriliyor fakat bunun da olabildiğince az yapılması talep ediliyor. Telif hakkı PA Media
Image caption Gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçları satın almak için evden çıkmaya izin veriliyor fakat bunun da olabildiğince az yapılması talep ediliyor.
Kütüphaneler, çocuk oyun parkları ve ibadethaneler de kapatılan diğer yerler arasında. Telif hakkı AFP
Image caption Kütüphaneler, çocuk oyun parkları ve ibadethaneler de kapatılan diğer yerler arasında.
Azalan talep nedeniyle British Airways'in çok sayıda uçağı Bournemouth Havalimanı'nda park halinde bekliyor. Telif hakkı Victoria Jones
Image caption Azalan talep nedeniyle British Airways'in çok sayıda uçağı Bournemouth Havalimanı'nda park halinde bekliyor.
İngiltere'de çok sayıda çocuk, "Joe ile beden eğitimi" kanalından video izleyerek egzersiz yapıyor. Telif hakkı PA Media
Image caption İngiltere'de çok sayıda çocuk, "Joe ile beden eğitimi" kanalından video izleyerek egzersiz yapıyor.

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