Fotoğraflarla: İngiltere’de koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklar
- 25 Mart 2020
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İngiltere'de koronavirüse karşı alınan sert önlemler sokakların boşalmasına yol açtı.
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