Telif hakkı Reuters

Yunanistan'da bugün Osmanlı İmparatorluğu'na karşı başlatılan ayaklanmanın 199'uncu yıldönümü için kutlamalar yapılması planlanıyordu.

Ancak koronavirüs nedeniyle öngörülen kutlamalar hayata geçirilemedi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakellaropoulou'nun, Atina'nın ana meydanı Syndagma'daki Parlamento önünde, aralarında birer metre mesafe ile dizilen Başbakan Kiryakos Miçotakis, parti liderleri ve merasim kıtası askerlerinin hazır bulunduğu Meçhul Asker Anıtına bir çelenk koymasıyla yetinildi.

Her yıl 25 Mart günü için düzenlenen tanklı, toplu askeri resmi geçitler yerine, bu yılki kutlamalar, iki çift savaş uçağı ile iki askeri helikopterin Meriç sınırından, Atina'ya , Selanik'e ve oradan Yunan adalarına gerçekleştirilen uçuşlarıyla tamamlandı.

Başbakan Miçotakis, bu yılki 25 Mart mili bayramının "koronavirüs nedeniyle", bir yıl sonraya; yani Yunan devletinin 200. kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 2021'e ertelendiğini açıkladı.

Koronavirüsle mücadele sürüyor

Yunanistan, şimdiye kadar koronavirüs'ten en az etkilendiği gözlenen ülkelerin arasında yer almaya devam ediyor.

Üç gün önce sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle virüse yakalananların sayısının daha da azalacağı ümit ediliyor.

Hergün TSİ 19:00'da yapılan günlük basın topantılarında açıklamalarda kaç kişinin yaşamını yitirdiği, kaç kişinin virüse yakalandığı, kaçının tedavi altında bulunduğu ve kaçının solunum cihazlarına bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu görev için tayin edilen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Sotiris Tsiodras tarafından açıklanıyor.

Ben son yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'da şu ana kadar virüse yakalananların sayısı ,48'i yeni vaka olmak üzere toplam 743; ölü sayısı 3;ü yeni toplam 20 kişi. Bunlardan sadece üçü kadın.

Aynı açıklamalarda 134 kişinin tedavi altında bulunduğu ; 44'ünün solunum cihazlarına bağlı bulunduğu belirtilirken; bugüne dek 32 kişinin taburcu edildiği belirtildi.

Telif hakkı EPA

Kısıtlamalara büyük oranda uyuluyor

Yunan halkının büyük bir çoğunluğunun, sokağa çıkma kısıtlamalarına uyduğu gözleniyor.

Sokaşa çıkmak isteyenlerin, Yunan Sağlık Bakanlığının internet üzerinden oluşturduğu platformdaki iki formdan birini doldurması gerekiyor.

Formalrdan biri, gıda merkezlerinde, eczanelerde , kamu ve sağlık sektöründe çalışanları ilgilendiriyor.

Diğeri ise sade vatandaşlara bir tür "izin belgesi" olan bu formda isim, soyadı, adres ve izninin nerede ve saat kaç ile kaç arasında kullanılacağını gösteren hanelerden birinin işaretlenmesi şart koşuluyor.

Buna göre: Gıda alışverişi, doktora gitme, eczane ve ilaç gereksinimleri, yardıma muhtaç olanlara ziyaret, cenaze, düğün, vaftiz gibi sınırlı merasimlere akrabaların katılımı ve konut etrafında kısa yürüyüş ve köpek gezdirme gibi, bireylerin ilgili haneleri işaretlemesi gerekiyor.

Bu şartlara uymayanlara 150 Euro para cezası kesiliyor. 3 gün içinde 300' kişiye bu cezanın kesildiği açıklandı.

Söz konusu izin belgesini kullanarak dışarı çıkanlar, işlerini bitirdikten sonra evlerine dönüyor ve TV ya da Bilgisayar başına oturarak gelişmeleri izlemeye koyuluyor.

İzin belgeleriyle dışarıya çıkanlar, maskeli ve eldivenli; birbirlerine en az bir iki metre mesafede kalmaya; hatta kaldırım değiştirmeye özen gösteriyor.

Marketlerin metre karelerine göre müşteri kabul ediliyor. 15 metrekarede bir kişinin girişine izin veriliyor.

Telif hakkı EPA

İşyerini kapatanlara ödeme

Koronavirüs neseniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalanlara ve işini yapamayacak duruma düşenlere 800'er euro tazminat ödeniyor.

Çalışanlarını işten kovan işverenlere tazminat ödenmeyeceği uyarısında bulunuluyor.

Uzaktan eğitim sistemine geçilen Yunanistan'da, elektrik ve su gibi faturaların ödenmesi; kredi, vergi, yapılandırma gibi taksitlerin ilk aşamada 3 ay ertelenmesi gibi alınan önlemlerin arasında bulunuyor.