Koronavirüs günlerinde aşk ve cinsel hayat
Koronavirüs günlerinde aşk ve cinsel hayat
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ve sonrasındaki sosyal mesafe çağrıları; ilişkiler, randevular ve cinsel hayat gibi konularda soru işaretlerine yol açtı.
BBC'den Olivia Le Poidevin, dünyanın farklı kentlerindeki gençlerle, bu yeni döneme ilişkin nasıl çözümler geliştirdiklerini konuştu.
FaceTime üzerinden organize edilen ilk randevular giderek yaygınlaşıyor.
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