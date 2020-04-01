Koronavirüs: ABD'de video konferans uygulamasının filtresini kapatamayan patron, toplantıya patates olarak katıldı
Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışmaya başlayan çok sayıda kişi, telekonferanslar için yeni uygulamalara ve programlara alışmaya çalışıyor.
Özellikle video konferans uygulamaları, teknolojiyle aşina olmayanları zorluyor.
Bu zorluklarla karşılaşanlardan biri de ABD'deki bir şirket patronu oldu.
Şirket video konferansına katılırken yanlışlıkla kendisini patates olarak gösteren filtreyi açan patron, filtreyi kapatmayı başaramayınca tüm toplantıyı patates görünümünde geçirdi.
Görüşmenin ekran görüntüsünü Twitter'da paylaşan çalışanlarından biri "Microsoft Teams üzerinden yaptığımız görüşmede filtreyi nasıl kapatacağını çözemedi, o yüzden büyük toplantıyı böyle geçirmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.
Tweet 850 binden fazla beğeni aldı.
Twitter kullanıcılarından bazıları patates filtreli patronun görüntüsünü yaklaştırarak "Bugünlerde tam böyle hissediyorum" yazdı.
- BİLMENİZ GEREKENLER - Koronavirüs nedir?
- TÜRKİYE'DE SON DURUM - Hangi önlemler alındı?
- HÜKÜMET TAVSİYESİ NE? - Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsten korunma tavsiyeleri
- COVID-19 VE GERÇEKLER - Koronavirüs hakkında inanmamanız gereken hurafeler
- SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ? - Koronavirüsten nasıl korunursunuz?
- KORONAVİRÜS HARİTASI - Salgında son durum ne?
- PANDEMİ NEDİR? - Pandemi nedir, ülkeleri nasıl etkiler?