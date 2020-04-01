Koronavirüs: Kanser tedavisi görürken Covid-19 teşhisi konan BBC spikeri, yaşadıklarını anlattı

Ateş dışında Covid-19 hastalığını hafif şiddette atlattığını anlatan Alagiah kanser hastalarına da "Biz kanser hastaları olarak sonu belli olmayan bir yola girmenin ne olduğunu biliyoruz. Kendime bunu hatırlatıp durdum. 'Kanserle yaşayabiliyorsam Covid-19 ile de yaşayabilirim' dedim" mesajını verdi.