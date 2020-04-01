Koronavirüs: Kanser tedavisi görürken Covid-19 teşhisi konan BBC spikeri, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüs: Kanser tedavisi görürken Covid-19 teşhisi konan BBC spikeri, yaşadıklarını anlattı
BBC'nin haber spikerlerinden George Alagiah, 6 yıldır kanser tedavisi görüyor.
İki hafta önce ateş çıkınca kendisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
Ateş dışında Covid-19 hastalığını hafif şiddette atlattığını anlatan Alagiah kanser hastalarına da "Biz kanser hastaları olarak sonu belli olmayan bir yola girmenin ne olduğunu biliyoruz. Kendime bunu hatırlatıp durdum. 'Kanserle yaşayabiliyorsam Covid-19 ile de yaşayabilirim' dedim" mesajını verdi.
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