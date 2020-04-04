Koronavirüs kuluçka süresinde de bulaşıyor mu? Testlerin negatif çıkma ihtimali var mı? Virüs havadan ve sudan bulaşır mı? Türkiye'deki vaka sayısına dair öngörüler neler?....

BBC Türkçe takipçilerinin koronavirüsle ilgili sorularını St. Andrews Üniversitesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Viroloji Uzmanı Dr. Müge Çevik yanıtladı.

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