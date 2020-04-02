ABD'de koronavirüsden ölenlerin sayısı 5 bini aşarken Başkan Yardımcısı Pence uyardı: İtalya ile benzer bir eğri gösteriyoruz

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Dünyada Covid-19 vakalarının sayısı 1 milyona yaklaşırken açık farkla en çok vakanın görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 5 bini aştı.

ABD'de son 24 saat içinde Covid-19'dan aralarında 6 haftalık bir bebeğin de bulunduğu 884 kişi öldü.

Dünya çapında virüsün gelişimini takip eden Johns Hopkins Üniversitesi bunun günlük bazda bir rekor olduğunu bildiriyor.

ABD 216 bin vaka ile dünyada açık arayla enfeksiyonun en fazla yayıldığı ülke.

Ülkede sağlık çalışanlarının kullandığı koruyucu giysi ve donanım, tıbbi malzeme ve ilaç stoklarının da tükenmek üzere olduğu bildiriliyor.

Bu durum Amerikan federal hükümeti ve tek tek eyalet yönetimlerini malzeme alımı konusunda birbirine rakip hale getirirken, Washington Post gazetesinde alıntılanan İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerine göre bu eşi benzeri görülmemiş talep, pandemi üzerinden aşırı karlar elde etmek isteyenlerin de çoğalmasına yol açtı.

Trump yönetimi kriz döneminde gereken bütün malzemeyi sağlayabileceğini ve bunun için 16 milyar dolar ayırdığını söylüyor.

Federal düzeyde ve eyaletlerde bir çok yetkili ise koruyucu giysi ve maske ile ağır hastalar için gerekli solunum cihazlarının yetersizliğinden şikayet ediyorlar.

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Bu arada Başkan Yardımcısı Mike Pence ABD'de vakaların, 13 bini aşkın ölüm ile koronavirüs yüzünden dünyada en çok kişinin hayatını yitirdiği İtalya ile benzer bir eğride arttığı uyarısında bulundu

ABD çapında koronavirüs vakalarının sayısı bir günde 25 bin arttı. En kötü etkilenen bölge New York City'de 47 bin vaka var ve 1300 kişi öldü.

Yetkililer alınan önlemlerin uygulanmasıyla bile ABD çapında Covid-19'un 240 bin kişinin ölümüne yol açabileceğini söylüyorlar.

Bu arada Connecticut'da ölen 6 haftalık bebeğin Amerika'da hastalığın sebep olduğu en genç ölüm olduğu düşünülüyor.

New York'ta neler oluyor?

New York'un en kalabalık ikinci bölgesi Queens şehirde hastalığın en çok yayıldığı yer. Burası genel olarak hizmet sektöründe çalışan düşük gelirli nüfusun içiçe yaşadığı ve güvenlik mesafe kuralının uygulanmasının zor olduğu bir bölge.

New York City Sağlık ve Hastanelerinden sorumlu Doktor Mitchell Katz "Kent çapında sosyal mesafelenme kuralını uyguluyoruz ama çok küçük dairelerde bir kaç aile birlikte yaşayan insanlar var. Onun için virüsün neden hızla yayıldığını anlamak mümkün" diyor.

Belediye başkanı Bill de Blasio hafta sonuna kadar kentte 2,1 milyon ameliyat maskesi, 100 bin koruyucu giysi ve 400 solunum cihazına ihtiyaç olduğunu söyledi ve salgının iyice hız kazanmasıyla Nisan ayının Mart'tan daha kötü olacağını uyardı.

"Nisan ayınde epik bir süreç yaşanacak, önümüzde devasa görevler var ama yapabiliriz" diyen Belediye Başkanı kentteki yatak kapasitesini üçe katlayarak 65 bine kadar çıkarmayı hedeflediklerini de söyledi.

Cenazelerin hastanelerin önüne parketmiş soğutuculu kamyonlara yüklenişi görüntüleri ulusal medyada New York'taki durumu özetleyen fotoğraflar arasındaydı.

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ABD'nin diğer bölgelerinde neler oluyor?

Ülkede hastalığın ortalamanın üzerinde yayıldığı Detroit gibi başka eyaletler de var. New Orleans'da ünlü caz piyanisti, müzisyen Brenford ve Wynton Marsalis'in 85 yaşındaki babası Ellis Marsalis Jr, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenler arasındaydı.

Florida, Georgia ve Mississippi ABD'de evden çıkmama politikasının uygulandığı eyaletlere eklendi. Şu anda ülkenin yüzde 75'inde sokağa çıkma sınırlaması uygulanıyor.

Florida'da Vali Ron De Santis koronavirüs görülen iki geminin yolcularına karaya çıkış izni vermeme kararından Başkan Trump'ın baskısıyla geri adım atmış görünüyor. Son açıklamasında De Santis gemideki tüm yolcuların yabancı uyruklu olduğunu düşündüğünü, ABD vatandaşları da bulunduğunu farketmemiş olduğunu söyledi ve karaya çıkışları konusundaki kararı yerel yetkililere bıraktığını söyledi.