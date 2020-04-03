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Yunanistan'ın en büyük yolcu gemilerinden biri olan "Eleftherios Venizelos"ta 382 yolcudan 121'inde koronavirüs tespit edildi. Bunların 65'inin Türk vatandaşı olduğu bildirildi.

Hastalardan ikisinin hastaneye kaldırıldığını açıklayan Yunanistan Sağlık Bakanlığı, geri kalan 119 kişinin gemi içinde karantiya alınacaklarını belirtti.

Virüs tespit edilen kişilerin asemptom oldukları (hastalık belirtileri göstermedikleri) ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Koronavirüs tespit edilenlerden 65'inin Türkiye, 17'sinin Endonezya, 16'sının Ukrayna, 5'inin Yunanistan, 3'ünün Moldovya, 2'sinin Küba, 2'sinin ABD, birinin Bulgaristan ve birer Kırgızistan ve Belarus uyruklu oldukları açıklandı.

Virüs tespit edilmeyen 261 kişiden 230'unun ise 14 gün boyunca karantina altında kalacakları Pire limanı ve Atina'daki otellere yerleştirilmesine ve daha sonra ülkelerine gönderilmesine karar verildi.

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Çeşme'ye de uğramıştı

"Venizelos" gemisinin, 3 Mart'ta Pire limanından Türkiye'nin Çeşme limanına gittiği ve orada yolcu aldıktan sonra "hastane kullanımı amacıyla" İspanya'ya hareket ettiği belirtiliyor.

Ancak 7 Martta İspanya'ya ulaşan gemiye, koronavirüsün yaygınlaşması nedeniyle İspanya makamları limana yanaşma izni vermedi.

Yunan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İspanya'ya yanaşmasına izin verilmeyen gemi, içindeki 382 yolcu ile bu kez Kuşadası limanına hareket etti, ancak bu kez de Türk makamları limana yanaşmasına izin vermedi.

Yunan basını bu konuda, Türk makamlarının gemi içindeki sadece Türk vatandaşlarının limana inmesine izin vereceğini; ancak geri kalanları kabul etmediği ve liman yakınında havalimanı bulunmadığı gerekçesiyle gemi kaptanının gemiyi Pire limanına geri getirdiğini öne sürdü.

Pire açıklarına demirleyen "Venizelos" gemisi bir hafta kadar Pire limanına alınmadı.

Gemiye çıkan Yunan sağlık ekipleri, yolcuları tek tek koronavirüs testinden geçirdi. Bunlardan 65'i Türk vatandaşı olmak üzere 121'ine koronavirüs teşhisi kondu ve gemidedki kabinlerinde karantina altına alınmalarına karar verildi.

Yunanistan Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ülkede ölü sayısı 59'a çıkarken. yeni tespit edilen 99 kişiyle birlikte koronavirüse yakalananların toplam sayısı 1.613 oldu.