Koronavirüs salgını: İran'da alışveriş merkezi hastaneye dönüştürüldü

İran'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkenin en büyük alışveriş merkezlerinden biri 3 bin yataklı hastaneye dönüştürüldü. Başkent Tahran'daki yeni hastane sadece Covid-19 hastalarını tedavi edecek.

Hastaneye dönüştürülen İran Mall Alışveriş Merkezi'nin sahibi Ali Ensari de bir haftadan kısa bir sürede binayı hastaneye dönüştürdüklerini anlatırken, "İspanya ve ABD gibi ülkeler de bizi örnek aldı. Onlar da bizden sonra fuar alanlarını hastaneye dönüştürmeye başladılar" diye konuştu.