Fotoğraflarla dünyanın geçen hafta koronavirüse karşı verdiği mücadele
- 6 Nisan 2020
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Dünyanın dört bir yanından fotomuhabirler, koronavirüsün günlük yaşama yetkilerini fotoğraflıyor. 28 Mart - 3 Nisan arası çekilen fotoğraflardan öne çıkanları aktarıyoruz.
Tüm fotoğrafların telif hakları saklıdır.