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Bir keçi sürüsü Galler'in kuzeyindeki Llandudno kentinde keşfe çıkmış. Kentin belediye meclis üyesi Carol Marubbi hayvanların bomboş sokakları görünce tepelerden şehre indiğini söylüyor: "Meraklı hayvanlar. Herkes gibi onlar da ne olup bittiğini merak ediyor diye düşünüyorum."