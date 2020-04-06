Fotoğraflarla dünyanın geçen hafta koronavirüse karşı verdiği mücadele

  • 6 Nisan 2020

Dünyanın dört bir yanından fotomuhabirler, koronavirüsün günlük yaşama yetkilerini fotoğraflıyor. 28 Mart - 3 Nisan arası çekilen fotoğraflardan öne çıkanları aktarıyoruz.

Bir keçi sürüsü Galler'in kuzeyindeki Llandudno kentinde keşfe çıkmış. Kentin belediye meclis üyesi Carol Marubbi hayvanların bomboş sokakları görünce tepelerden şehre indiğini söylüyor: "Meraklı hayvanlar. Herkes gibi onlar da ne olup bittiğini merak ediyor diye düşünüyorum." Telif hakkı Peter Byrne / PA Media
Image caption Bir keçi sürüsü Galler'in kuzeyindeki Llandudno kentinde keşfe çıkmış. Kentin belediye meclis üyesi Carol Marubbi hayvanların bomboş sokakları görünce tepelerden şehre indiğini söylüyor: "Meraklı hayvanlar. Herkes gibi onlar da ne olup bittiğini merak ediyor diye düşünüyorum."
Gelinlik ve gecelik tasarımcısı Friederike Jorzig, Berlin'deki atölyesinde maskeli bir gelinlik tasarlıyor. Almanya'da düğünlerin de içinde olduğu kitlesel etkinlikler iptal edildi. Telif hakkı Odd Andersen / AFP
Image caption Gelinlik ve gecelik tasarımcısı Friederike Jorzig, Berlin'deki atölyesinde maskeli bir gelinlik tasarlıyor. Almanya'da düğünlerin de içinde olduğu kitlesel etkinlikler iptal edildi.
İtalya-İsviçre sınırındaki Matterhorn Dağı'na #stayhome (#evdekal) yazısı yansıtıldı. İsviçreli ışık sanatçısı Gerry Hofstetter bunun "umut ve dayanışma sembolü" olduğunu söyledi. Telif hakkı Fabrice Coffrini / AFP
Image caption İtalya-İsviçre sınırındaki Matterhorn Dağı'na #stayhome (#evdekal) yazısı yansıtıldı. İsviçreli ışık sanatçısı Gerry Hofstetter bunun "umut ve dayanışma sembolü" olduğunu söyledi.
Çek Cumhuriyeti'nde bir işçi Vltava Nehri kenarındaki pencereleri dezenfekte ediyor. Telif hakkı Michal Cizek / AFP
Image caption Çek Cumhuriyeti'nde bir işçi Vltava Nehri kenarındaki pencereleri dezenfekte ediyor.
Fransa'daki Istres askeri üssünde koruyucu kıyafet giyen bir itfaiye eri, Fransız ordusunun tıbbi ihtiyaçlar için kullandığı Airbus A320 uçağından inen bir askerin arınmasına yardımcı oluyor. Telif hakkı Pascal Guyot / AFP
Image caption Fransa'daki Istres askeri üssünde koruyucu kıyafet giyen bir itfaiye eri, Fransız ordusunun tıbbi ihtiyaçlar için kullandığı Airbus A320 uçağından inen bir askerin arınmasına yardımcı oluyor.
İngiltere'deki Dorset County Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları, kendilerini alkışlayanlara aynı şekilde karşılık veriyor. İngiltere'de akşam saatlerinde nakliye görevlileri, süpermarket çalışanları, bakıcılar ve çöpçüler de alkışlanıyor. Telif hakkı Finnbarr Webster / Getty Images
Image caption İngiltere'deki Dorset County Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları, kendilerini alkışlayanlara aynı şekilde karşılık veriyor. İngiltere'de akşam saatlerinde nakliye görevlileri, süpermarket çalışanları, bakıcılar ve çöpçüler de alkışlanıyor.
Hindistan'da koronavirüs temalı kask, kıyafet ve asalarla donatılan polisler, açık kalmakta ısrar eden pazarcıları uyarıyor. Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı özellikle yoksulları derinden etkiliyor. Telif hakkı Arun Sankar / AFP
Image caption Hindistan'da koronavirüs temalı kask, kıyafet ve asalarla donatılan polisler, açık kalmakta ısrar eden pazarcıları uyarıyor. Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı özellikle yoksulları derinden etkiliyor.
Kosova'nın Priştine kentinde bir sokak köpeği, terk edilmiş ve karlarla kaplı bir meydanda etrafına bakınıyor. Kosova'da hükümet akşam 5 ile sabah 5 arasında sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Telif hakkı Armend Nimani / AFP
Image caption Kosova'nın Priştine kentinde bir sokak köpeği, terk edilmiş ve karlarla kaplı bir meydanda etrafına bakınıyor. Kosova'da hükümet akşam 5 ile sabah 5 arasında sokağa çıkma yasağı uyguluyor.
ABD'nin San Francisco kentinde bir kadın, koronavirüs nedeniyle kapanan bir restoranın üzerindeki "Yüzünüzü görmeyi özledik" ilanının yanından yürürken. Telif hakkı Josh Edelson / AFP
Image caption ABD'nin San Francisco kentinde bir kadın, koronavirüs nedeniyle kapanan bir restoranın üzerindeki "Yüzünüzü görmeyi özledik" ilanının yanından yürürken.

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