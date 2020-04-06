Koronavirüs - Nerola: Laboratuvara dönüştürülen İtalya köyü
Koronavirüs - Nerola: Laboratuvara dönüştürülen İtalya köyü
İtalya'da 77 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından giriş çıkışlara kapatılan Nerola köyü koronavirüsü anlamak için bir laboratuvar olarak kullanılacak.
Bir bakımevinde ortaya çıkan virüs kısa sürede köye yayılırken iki kişi hayatını kaybetti.
Köyde yaşayan bin 900'a yakın kişiye koronavirüs testleri yapılıyor. Testler, kaç kişi semptom göstermeden virüsü taşıdığı, virüsün insan vücüdunda nasıl yaşayıp öldüğünü anlamak için kullanılacak.
BBC 'den Jean Mackenzie'ye konuşan Nerola Belediye Başkanı Sabrina Granieri, "Bizim fedakarlığımız tüm bilim camiası tarafından kullanılacak" dedi.
- BİLMENİZ GEREKENLER - Koronavirüs nedir?
- TÜRKİYE'DE SON DURUM - Hangi önlemler alındı?
- HÜKÜMET TAVSİYESİ NE? - Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsten korunma tavsiyeleri
- COVID-19 VE GERÇEKLER - Koronavirüs hakkında inanmamanız gereken hurafeler
- SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ? - Koronavirüsten nasıl korunursunuz?
- KORONAVİRÜS HARİTASI - Salgında son durum ne?
- PANDEMİ NEDİR? - Pandemi nedir, ülkeleri nasıl etkiler?