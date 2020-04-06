Koronavirüs - Nerola: Laboratuvara dönüştürülen İtalya köyü

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Koronavirüs - Nerola: Laboratuvara dönüştürülen İtalya köyü

İtalya'da 77 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından giriş çıkışlara kapatılan Nerola köyü koronavirüsü anlamak için bir laboratuvar olarak kullanılacak.

Bir bakımevinde ortaya çıkan virüs kısa sürede köye yayılırken iki kişi hayatını kaybetti.

Köyde yaşayan bin 900'a yakın kişiye koronavirüs testleri yapılıyor. Testler, kaç kişi semptom göstermeden virüsü taşıdığı, virüsün insan vücüdunda nasıl yaşayıp öldüğünü anlamak için kullanılacak.