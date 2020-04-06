Telif hakkı Reuters

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 belirtilerinin kötüleşmesi üzerinde yoğun bakıma kaldırıldı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Johnson'ın sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldığı yer aldı.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg kararın, gerekmesi ihtimaline karşı Johnson'ı solunum cihazına yakın tutmak için alındığını aktarıyor.

BBC Bilim ve Sağlık Muhabiri James Gallagher, Johnson'ın bilincinin açık olduğunu ve solunum cihazına bağlı olmadığını belirtiyor.

27 Mart'ta koronavirüse yakalanan ve ateşinin düşmemesi nedeniyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6 Nisan günü öğlen saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "rutin testler için hastaneye gittiğini ve kendisini iyi hissettiğini" yazmıştı.

İngiltere Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jenrick COVID-19 nedeniyle dün gece hastaneye kaldırılan Başbakan Boris Johnson'ın hastanede birkaç gün daha kalmasının ihtimal dışı olmadığını, ancak "kısa süre sonra" başbakanlık ofisine dönmesini beklediklerini belirtmişti.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, Başbakan Johnson'ın Dışişleri Bakanı Dominic Raab'dan yerine vekalet etmesini istediğini aktarıyor.

Raab, Johnson'ın Pazar akşamı hastaneye kaldırılması üzerine Pazartesi sabahki kabine toplantısına da başkanlık yapmıştı.

27 Mart'ta, 55 yaşındaki Boris Johnson'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Johnson o günden beri tedavi görüyor.

Çoğu kişide belirtiler 10 gün içinde geçse de Johnson'ın belirtileri kötüleşti.

İngiltere'de ana muhalefetin yeni lideri Keir Starmer, Başbakan Boris Johnson'ın yoğun bakıma alınmasıyla ilgili Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.

Cumartesi günü İşçi Partisi liderliğine seçilen Starmer, "Korkunç derecede üzücü bir haber. Bu son derece zor dönemde bütün ülkenin iyi dilekleri, Başbakan ve ailesiyle" dedi.