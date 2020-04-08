Fotoğraflarla Vuhan'da koronavirüs sonrası normale dönmeye başlayan hayat

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehri, yaklaşık 3 aylık karantinanın ardından 'dış dünyaya' açılıyor. Kentin havalimanı, tren istayonları ve karayolları açılırken, bazı fabrikalarda da işbaşı yapıldı. Fotoğraflarla 11 milyon nüfuslu "mega kent" Vuhan'da normale dönmeye başlayan yaşam...

Telif hakkı Getty Images Image caption Vuhan'ın karayolu bağlantılarının açılmasıyla birlikte, özel araçlarıyla kentten çıkmak isteyenler otoyol gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Hubei eyaletindeki Vuhan'ın 26 km dışında yer alan Tianhe Havalimanı'ndan uçuşlar bugün başladı. Salgın öncesi havalimanı'ndan New York, Londra, San Francisco, Paris, Roma ve Moskova'ya doğrudan uçuşlar yapılıyordu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Seyahat yasağının kalkmasının ardından Vuhan yakınlarındaki Tianhe Uluslararası Havalimanı'na inen ilk uçak Şiamen Havayolları'nın MF8095 sefer sayılı uçuşu oldu. Uçak kutlama olarak hortumlardan sıkılan suyla karşılandı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Vuhan'dan ayrılanlar arasında, salgınla mücadele için başka eyaletlerden gelmiş olan doktorlar da var.

Telif hakkı Getty Images Image caption Vuhan'daki Tianhe Havalimanı'nda görev yapan bir "robot polis"

Sadece cep telefonları için oluşturulan sağlık uygulamasında, sağlıklı olduğunu gösteren "yeşil kod"a sahip yolcuların seyahat etmesine izin veriliyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Hankou Tren İstasyonu'na giren yolcuların vücut sıcaklıkları, ısı ölçer kameralarla kontrol ediliyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Hankou Tren İstasyonu'nun önünde bekleyen bazı yolcular tüm vücutlarını koruyucu kıyafetler giyerken, bazıları sadece yüz maskesi taktı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Vuhan'daki fabrikalar da salgın öncesi üretim kapasitelerine dönmeye başladı. Onlardan biri Dongfeng Honda Fabrikası.

Telif hakkı Getty Images Image caption Vuhan'daki Dongfeng Honda'da öğle arasında yemek yiyen işçiler.

Telif hakkı Getty Images Image caption Bu fotoğraf ise Honda fabrikasında üretimin yeniden başladığı günlerde, 23 Mart'ta öğle arası sırasında çekilmişti. Ocak ayı sonunda kapanan fabrika 11 Mart'tan itibaren kademeli olarak çalışmaya başlamıştı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Vuhan'daki Vanda inşaat bölgesinde çalışan göçmen işçilere ise mesai öncesi koronavirüs testi yapılıyor.

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