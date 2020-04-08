ABD'de koronavirüs yüzünden bir günde yaşanan en yüksek can kaybı: 1.800 kişi hayatını kaybetti
- 8 Nisan 2020
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ABD, 1.800 kişi ile bir günde koronavirüs yüzünden yaşanan en yüksek can kaybını kayıtlara geçirdi.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre salı günü açıklanan rakamlar ile beraber ülkede toplamda 13 bin kişi hayatını kaybetti.
ABD'de toplam koronavirüs vakasının sayısı ise 400 bine yaklaştı. Bu dünyadaki en yüksek rakam.