Huzurevinde koronavirüs karantinası: Gözyaşı ve endişe

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Huzurevinde koronavirüs karantinası: Gözyaşı ve endişe

Koronavirüs salgını huzurevinde kalanların hayatını da olumsuz etkiledi.

Kuzey İrlanda'daki bir huzurevi, sakinlerinin bazılarında koronvirüs tespit edilmesinin ardından ziyaretlere kapandı.

Yakınları burada kalanları sadece bir camın arkasından görebiliyorlar.

Demans hastası olan bazı huzurevi sakinleri ise yakınlarının neden içeri gelemediğini anlayamıyor.

Durum çalışanlar için de oldukça sıkıntılı. Bazı çalışanlar, huzurevinden virüs kapıp evlerindeki yaşlı ve çocuk aile bireylerine bulaştırmaktan kaygılanıyor.