Koronavirüs nedeniyle Hollanda'da Müslümanların 'kalıcı mezar' talebi arttı, bazı belediyelere tepki var

Telif hakkı @ArnoudvDoorn Image caption Hollanda'da bir Müslüman mezarlığı

Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle ölümlerin artması ve cenazelerin yurtdışına gönderilememesi nedeniyle, başta Türkiye ve Fas kökenliler olmak üzere, Müslüman göçmenler yoğun bir şekilde "kalıcı mezar" talebinde bulunuyor.

Ancak, bazı belediyelerin mezar başına 8-10 bin euro istemesi, tepkilere neden oluyor.

Hollanda'daki mezarlıklarda ebedi defin uygulaması yok. Mezar yerleri, en fazla 20-30 yıllığına kiralanıyor. Bu süre sonrasında kiralar ödenmediği için buralar belediyeler tarafından temizleniyor.

Ancak koronavirüs salgını nedeniyle, çok sayıda Müslüman göçmenin hayatını kaybetmesi üzerine artan talep, Hollanda'daki belediyeleri, mezarlık politikalarını yeniden gözden geçirmeye itti.

Salgın nedeniyle uluslararası hava sahalarının kapalı olması ve Uluslararası Havacılık Kuralları gereği, koronavirüs nedeniyle ölenlerin cenazelerinin "tehlike madde" kapsamına alınması yüzünden, Müslüman göçmenlerin yaşamlarını yitirdikleri ülkelerde gömülmesi gündeme geldi.

İslam inancına göre mezarların kalıcı olması gerektiği için, Hollandalı belediyeler, Müslümanlar için ebedi defin izni vermeye başladı.

Rotterdam Belediyesi'nden ebedi defin uygulamasına izin

Cenazelerinin Hollanda'da defnetmek zorunda kalan Müslüman toplumunun taleplerinde yaşanan patlama nedeniyle, ülkenin ikinci büyük kenti Rotterdam'da, politika değişikliğine gidildi.

Hollanda'da Müslüman göçmenlerin en yoğun olduğu Rotterdam'da belediye, 4 Nisan'dan itibaren ebedi defin uygulamasına izin verdi. Rotterdam Belediyesi, ebedi defin için, taşı olan mezarlar için 12 bin 500 euro, taşı olmayan mezarlar için de 6 bin euro fiyat belirledi.

Ancak koronavirüs salgını nedeniyle acil durum oluşması ve fiyatların yüksek olması nedeniyle yapılan itiraz üzerine, belediye tarafından fiyatlarda yüzde 25 indirim uygulandı.

Rotterdam Belediyesi, durumu uygun olmayan Müslüman göçmenlere, 10 yıllık faizsiz kredi olanağı da sunacak.

Katolik mezarlığının yanındaki arazi, Müslüman mezarlığı oldu

Hollanda'nın Belçika sınırındaki Bergen op Zoom kentinde de, Müslümanlar için ebedi defin izni verildi. Şehirdeki Katolik mezarlığının yanındaki arazi, Müslüman mezarlığı olarak ayrıldı. Mezarlığa, Belçika'daki Müslümanlardan da yoğun ilgi olduğu belirtiliyor.

Ancak belediye yönetiminin, mezar başına 8 bin 500 euro fiyat belirlemesi, Müslümanların yepkisine neden oldu. İslami Mezarlık Vakfı Başkanı Adnan Bayrak, BBC Türkçe'ye, fiyatın aşağıya çekilmesi için belediye ile görüşmelere devam ettiklerini söyledi.

Hollanda Müslümanları Temsil Kurumu (CMO), İçişleri Bakanlığı ve belediyelerle temasa geçerek, daha fazla ebedi defin izni içeren mezarlık talebinde bulundu.

Amsterdam, Utrecht ve Lahey başta olmak üzere, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı diğer kentlerde de belediyeler, ebedi define izin verilen mezarlık talebini incelemeye aldı.

Hollanda'nın Almere kentinde bu yılın başlarında açılan, 1000 mezar kapasiteli Avrupa'nın en büyük Müslüman mezarlığı, talep yoğunluğu nedeniyle ihtiyaca cevap vermekte zorlanıyor.

Mezarlık yöneticisi Ali Karamatali, Flevoland Televizyonu'na, 400 yerin daha önce satıldığını, şu anda da her gün 10 - 15 yeni başvuru aldıklarını söyledi.

Bu yılın başlarında 3 bin euro olarak açıklanan mezar yerinin, şu anda cami üyeleri için 7 bin 500 euro, üye olmayanlar içinse, 8 bin 500 euro olduğu belirtildi.

Uçuş yasağı nedeniyle Amsterdam'daki Schipol Havalimanı morgunda bekletilen çok sayıda Müslüman göçmenin cenazesinin de, Nuenen kentindeki Müslüman mezarlığına gömüldüğü belirtildi.