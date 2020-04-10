Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle fırın ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu

İçişleri Bakanlığı'nın, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan ettiğinin duyulması sonrası ilgili şehirlerde halk market ve fırınların önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Kimi yerlerde sosyal mesafeye uyulmadı.