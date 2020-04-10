Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle fırın ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu
İçişleri Bakanlığı'nın, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan ettiğinin duyulması sonrası ilgili şehirlerde halk market ve fırınların önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Kimi yerlerde sosyal mesafeye uyulmadı.
Yoğunluğun ortaya çıkmasına neden olduğu gerekçesiyle genelgenin ilan ediliş şekli de eleştiriliyor.
Sosyal medyada, virüsün yayılması için ortam oluşturulduğu tepkisi de dile getiriliyor.
Yasak aşağıdaki iller için geçerli olacak:
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak.
Hangi kurum ve işletmeler açık olacak?
Genelgede, yasak süresince açık kalacak işyeri/kurum, kuruluşlar şöyle:
- Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,
- Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,
- Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,
- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)
- Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,
- Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)
- PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,
- Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri
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